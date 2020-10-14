Сколько потеряет экономика Беларуси из-за релокации ИТ-бизнеса? 7 14.10.2020, 11:49

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Специалисты посчитали.

Транспорт, промышленность и сфера торговли тянут экономику страны вниз. Но есть отрасли, удерживающие ее от еще более резкого падения. Так, сфере ИТ внесла наибольший положительный вклад, без которого падение ВВП оказалось бы на 0,5% больше. Что может потерять Беларусь, лишившись этого драйвера?

Положительное влияние на рост белорусской экономики ИТ-сферы безусловно. Экспорт сферы телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг только за последние пять лет вырос в 2,5 раза до трети совокупного экспорта услуг, пишут naviny.by.

С учетом того, что данная сфера развивается без сопоставимого по объемам импорта, результаты роста в виде ежегодно возрастающих поступлений делают ИТ-сферу важным поставщиком валюты в страну. В условиях затруднения доступа на зарубежные финансовые рынки для рефинансирования долговых обязательств и кредитования инвестиционных проектов потеря источника устойчивых валютных поступлений может стать сильным ударом по белорусской экономике.

Сфера ИТ становилась брендом Беларуси по мере создания в стране условий для работы компаний компьютерных и информационных услуг. Специальный налоговый и правовой режим, окончательно закрепленный в виде Парка высоких технологий, позволил привлечь более девятисот компаний, в которых работает порядка 60 тысяч человек. Кроме непосредственно белорусских компаний, резидентами ПВТ стали зарубежные компании из США, Великобритании, Германии, Израиля, Китая и других стран.

Продукт ИТ-сферы ориентирован на мировой рынок. Здесь компании работают в условиях конкуренции за трудовые ресурсы, где уровень заработной платы диктует глобальный или региональный, но не местный рынок труда. Поэтому довольно быстро сфера информационно-компьютерных технологий (ИКТ) стала самой высокооплачиваемой в Беларуси, оставив позади таких традиционных зарплатных лидеров как летчики, финансисты и шахтеры.

Появление нового и стабильного платежеспособного покупателя в виде представителей сферы ИТ не замедлило сказаться на развитии отрасли услуг. Пресловутая Зыбицкая, да и в целом барная, кофейная культуры, ресторанный бизнес особенно бурно развивались во многом благодаря спросу с их стороны.

Международный характер бизнеса, частые зарубежные командировки и привлечение иностранных специалистов в Беларусь позволили представителям ИТ-сообщества с одной стороны сформировать запрос на качество услуг, а с другой стороны, непосредственно принять участие в развитии сферы их предоставления.

Любопытно, что появления группы людей с высоким уровнем достатка сейчас не сопровождается ощущением социальной несправедливости, как это было в период девяностых, когда высокие доходы чаще связывали с наличием покровительства, блата или иного вида неконкурентного преимущества. Поскольку объективными критериями входа для работ в отрасли ИТ являются квалификация и знание иностранных языков, они не создают непреодолимых барьеров для тех, кто решил войти в ИТ.

Далеко не только сфера услуг стала бенефициаром спроса роста ИТ. Новый спрос появился в сфере покупки и аренды недвижимости, автотранспорта. Потребность в ИТ-специалистах дала толчок развитию образования — от специализированных курсов до планов по созданию ИТ-университета.

Даже самые консервативные отрасли, вроде сельского хозяйства, выигрывают от кооперации со сферой информационно-коммуникационных технологий. Уже не удивляют сельскохозяйственные дроны и датчики, отслеживающие состояние почвы, воздуха и посевов.

Экономический и политический кризис в Беларуси в 2020 году поставил вопрос о дальнейшей судьбе сферы высоких технологий. Многие компаний задумались о релокации бизнеса, а часть уже ее осуществила, отправив сотрудников на временную или постоянную работу в зарубежные филиалы.

Особенности работы ИТ-сферы позволили достаточно безболезненно выстроить дистанционную работу в период пандемией CIVID-19. Преодолеть турбулентность кризиса политического так же успешно не представляется возможным.

Потеря потенциала такого драйвера экономики, каким является ИТ-сектор, может серьезно сказаться на перспективах развития страны. Справедливо и то, что этим потенциалом смогут воспользоваться соседние страны, которые уже сейчас конкурируют за покидающих страну отдельных специалистов и целые бизнесы. Последствия для национальной экономики будут в таком случае вдвойне негативными.

Во-первых, теряется очевидная точка роста. Во-вторых, ее потенциал позволит ускорить развитие соседних экономик, тем самым еще больше увеличив их отрыв в темпах роста с экономикой Беларуси.

Сфера информационно-коммуникационных технологий устойчиво развивается во всех близлежащих странах. Этому способствует благоприятный бизнес-климат, которым привлекают ИТ-компании и хороший уровень образования. Особенно бурное развитие сфера ИКТ получила помимо Беларуси в Украине и странах Прибалтики. ИТ-сфера России и Польши тоже уверенно развиваются, но их рост больше заметен в экспорте, чем в формировании валового внутреннего продукта страны.

Вклад сферы ИКТ в формирование валового внутреннего продукта за прошедшие десять лет возрос в Беларуси более чем вдвое — с 2,3% до 5,4%. В Украине аналогичный показатель вырос в 1,4 раза, в Литве — в 1,2 раза. Доля ИТ-сферы Латвии, Польши и России в формировании ВВП оставалась неизменной, т.е. устойчиво росла с тем же темпом, что и экономика в целом.

Иная картина открывается при анализе экспорта услуг. Процессы глобализации и информатизации вывели сферу ИКТ в лидеры мировой экономики по объемам торговли. Роль экспорта высокотехнологичных услуг в общем экспорте существенно выросла во всем мире, в том числе в Беларуси и во всех странах-соседях.

Доля экспорта сферы ИКТ в суммарном экспорте услуг с 2010 по 2019 год выросла в Украине в шесть раз (с 3,9% до 25%), в Беларуси и Латвии — в три раза, двукратно выросла доля ИКТ в экспорте услуг Польши.

В стоимостном выражении рост экспорта услуг сферы ИТ выглядит еще более впечатляюще.

В Беларуси за 2010 год экспорт сферы информационных и коммуникационных технологий составлял 390 млн долларов, а по результатам 2019 года сфера осуществляла экспорт уже на сумму в 2,4 млрд. долларов. То есть за десять лет рост экспорта в стоимостном выражении — шестикратный.

Аналогичная ситуация в Украине и Литве. В Украине экспорт услуг ИКТ за аналогичный период вырос с 719 млн долларов до 4,3 млрд долларов, в Литве — с 137,8 млн долларов до 755 млн долларов. Сфера информационных и коммуникационных технологий Польши и Латвии увеличила экспорт с 2010 по 2019 годы в четыре раза. В России аналогичный показатель увеличился вдвое в долларовом выражении.

За десять лет экспорт сферы информационных и коммуникационных технологий принес белорусской экономике около 11 млрд долларов или 8,6 млрд долларов на чистой основе (за вычетом импорта). С учетом того, что отрасль очень чувствительна к переменам делового климата и обладает высокой мобильностью, этот поток средств может достаточно легко перетечь в соседние страны. Предложения со всех сторон уже слышны.

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