В Минске проходит Марш матерей (Онлайн) 2 14.10.2020, 15:26

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В шествии участвуют сотни человек.

В Минске проходит шествие участников акции Дня матери, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

15:52 А участницы акции уже на улице Янки Купалы!

15:50 Посмотрите, с какими плакатами идут участницы сегодняшнего марша.

15.40 Марш матерей дошел до Октябрьской площади в Минске.

15.39 Марш матерей движется по проспекту Независимости. Женщины скандируют «Один за всех и все за одного».

15.38 Участницы марша угощают прохожих конфетами.

15.37 Марш матерей дошел до здания КГБ. Проспект гудит!

15.35 Так выглядит колонна матерей возле универсама «Центральный».

15.33 Все больше женщин идет по центру Минска.

15.31 В районе «Восток» женщины выстроились в цепь солидарности. Читатель пишет, что незнакомый парень угощает их зефиром.

15.20 Сейчас участницы марша идут от площади Независимости к ГУМу.

Ранее независимые телеграм-каналы сообщали, что на акции возле Красного костела собралось более 100 человек.

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