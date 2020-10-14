Президент Кыргызстана начал переговоры о своей отставке 1 14.10.2020, 16:45

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Сооронбай Жээнбеков

Вопрос отставки Сооронбая Жээнбекова решится сегодня.

Сегодня премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил, что решается вопрос отставки президента Сооронбая Жээнбекова, пишет 24.kg.

Пресс-секретарь главы Кыргызстана Толгонай Стамалиева подтвердила, что проводят переговоры. «Премьер-министр Садыр Жапаров озвучил, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку сегодня. Переговоры продолжаются», — сказала она.

Напомним, что сегодня нардепы повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра Кыргызстана. Парламент единогласно утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что вопрос отставки президента решится сегодня.

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