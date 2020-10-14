Газета The NYT рассказала, против кого из российских чиновников Евросоюз введет санкции 3 14.10.2020, 17:16

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Санкции будут введены из-за отравления Алексея Навального.

Европейский союз введет персональные санкции против главы ФСБ, полпреда президента в Сибири, а также чиновников администрации президента и Минобороны РФ по делу об отравлении Алексей Навального, сообщает газета The New York Times со ссылкой на трех анонимных представителей ЕС, пишет «Новая газета».

Всем фигурантам черного списка ЕС запретят въезд на территорию содружества, также будут заморожены их европейские активы. Брюссель убежден, что все перечисленные лица имеют прямое отношение к покушению на Навального. Ранее оппозиционер сам неоднократно называл главу ФСБ Александра Бортникова в числе тех немногих людей в России, кто мог бы организовать нападение с использованием нервно-паралитического агента семейства «Новичок».

Также в санкционном списке присутствует член Совбеза РФ и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Алексей Навальный впал в кому именно в вверенном Меняйло регионе — по пути из Томска в Омск (СФО).

Среди других фигурантов списка называется первый замглавы АП Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и два заместителя министра обороны РФ — Павел Попов и Алексей Криворучко. Попов курирует исследовательскую деятельность военных учреждений, а Криворучко работает с госзаказами и патентами на вооружения.

Ожидается, что под санкции попадет и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. По одной из версий, боевые яды семейства «Новичок» могли разрабатываться в филиале института в Саратовской области (Шиханы).

Официальная публикация санкционного списка должна состояться 15 октября.

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