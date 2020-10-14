В Минске запустили обратный отсчет до конца срока Народного Ультиматума 6 14.10.2020, 17:23

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фото: ТАСС

Фотофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», в Минске появилось граффити с напоминанием о дате истечения срока действия Народного Ультиматума.

Напомним, Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

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