В Минске запустили обратный отсчет до конца срока Народного Ультиматума

В Минске запустили обратный отсчет до конца срока Народного Ультиматума6
- 14.10.2020, 17:23
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Фотофакт.
Как сообщает Telegram-канал «Баста!», в Минске появилось граффити с напоминанием о дате истечения срока действия Народного Ультиматума.
Напомним, Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.