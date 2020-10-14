Конгрессмены США: Мы твердо намерены поддерживать демократические устремления белорусского народа 3 14.10.2020, 20:26

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Фото: UpstateNYer

Конгрессмены осудили угрозу стрельбы по храбрым женщинам и мужчинам, мирно протестующим в Беларуси.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета Майкл Маккол опубликовали заявление, в котором прокомментировали угрозу режима Лукашенко открыть огонь на поражение по демонстрантам, передает «Голос Америки».

«Угроза режима Лукашенко применить смертоносную силу против храбрых женщин и мужчин, мирно протестующих в Беларуси, совершенно неприемлема, – заявили они. – В дополнение к использованию светошумовых гранат и водометов, практики пыток и массовых задержаний, переход к использованию боевых патронов в качестве способа удержаться у власти лишь подчеркнет нелегитимность Лукашенко в глазах белорусского народа и тех, кто наблюдает за происходящим. Мы твердо намерены поддерживать демократические устремления белорусского народа и добиваться, чтобы виновные в насилии и вопиющих нарушениях прав человека в Беларуси не остались безнаказанными».

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