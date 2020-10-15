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Шахтер «Беларуськалия» приковал себя на глубине 440 метров в знак протеста

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  • 15.10.2020, 8:18
  • 9,174
Шахтер «Беларуськалия» приковал себя на глубине 440 метров в знак протеста

Мастер-взрывник Александр Курбан отказался подниматься на поверхность.

Еще один работник «Беларуськалия» приковал себя под землей и отказался подниматься на поверхность в знак протеста.

Об этом сообщает Стачком солигорских шахтеров со ссылкой на информацию от работников 4-го Рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

«Сегодня, после ночной смены, приковав себя цепью к металлоконструкциям в месте посадки работников в клеть у ствола №2 на горизонте -440 метров, отказался выезжать на поверхность мастер-взрывник Курбан Александр Иванович.

Тем самым он заявил свой протест против преступных действий незаконного руководства страны», - говорится в сообщении.

Напомним, что 10 сентября в знак протеста приковал себя наручниками под землей шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун.

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