В Литве призвали запретить выдачу виз широкому списку штатных офицеров из Беларуси 17 15.10.2020, 8:26

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Фото: сharter97.org

В санкционный список может попасть несколько сотен человек.

Депутаты Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс и Раса Юкнявичене обратились к министру иностранных дел Литвы Линасу Линкявичюсу. Они призвали министра проявить инициативу и запретить выдачу виз целому списку белорусских штатных офицеров и другим лицам, участвовавшим в насилии в отношении протестующих, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

«Насилие против мирных протестующих вызывает озабоченность. Насилие — это преступление, и международное сообщество должно без промедления оценить его самыми строгим образом, потому что только это может остановить продолжение подобных преступлений. В список лиц, попавших под санкции, должны входить не 40 и не 120 руководителей белорусской милиции и других силовых структур. Нужно, чтобы в списки попали несколько сотен штатных офицеров и других лиц, непосредственно совершавших насилие на улицах», — заявил Андрюс Кубилюс.

Он добавил, что белорусские правозащитники уже составили такой список, который регулярно обновляется и дополняется.

«В таких обстоятельствах Литвы может и должна проявить инициативу и подать пример остальной Европе. Существующие правила Шенгенской зоны и правовые положения в Литве о санкциях Магнитского могут стать основанием для такой инициативы», — добавила евродепутат Раса Юкнявичене.

Авторы письма отмечают, что попавшие в список лица потеряют право въезда в Литву. На основании правил Шенгенской информационной системы, соответствующие службы во всех странах Шенгенской зоны будут автоматически уведомлены о принятии Литвой такого решения — если попавшие в список лица захотят получить визу Шенгенской зоны, обратившись с запросом в консульские службы других стран, кроме Литвы.

Визовая политика других стран ЕС не ограничивается решением Литвы не выдавать визы, однако члены Европейского парламента убеждены, что другие страны ЕС будут уважать решение Литвы.

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