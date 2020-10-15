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Гомельчане вышли на акцию протеста с новым революционным флагом

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  • 15.10.2020, 8:33
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Гомельчане вышли на акцию протеста с новым революционным флагом

Микрорайон Волотово впервые развернул свое знамя.

Жители Гомеля вышли на вечернюю акцию протеста с новым флагом революционного района.

Микрорайон Волотово теперь тоже имеет свое боевое знамя, сообщает телеграм-канал «Реальная Беларусь».

Всем привет и с вами снова Гомель.

«Сегодня мы впервые «выгуляли» флаг нашего района - у нас маленький праздник. И конечно же мы хотим поздравить всех дорогих и храбрых мам с Днем матери! Низкий поклон вам за сегодняшний марш. Доброта и позитив белорусского народа, его свет, которым восхищается весь мир - это, в первую очередь, ваша заслуга», - написали жители Волотово в редакцию канала.

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