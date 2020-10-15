Долги белорусских предприятий побили рекорд всех времен 9 15.10.2020, 8:51

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Задолженность заметно превышает ВВП страны.

Крупные и средние компании из Беларуси никогда не были должны так много денег, как теперь. Задолженность заметно превышает ожидаемый ВВП по итогам 2020 года, сообщают banki24.by.

На 1 сентября суммарные долги главных предприятий страны достигли 156,6 млрд BYN. Это наибольшее значение долга за период ведения такой статистики.

Для сравнения: по оценке властей, ВВП за 2020 год ожидается на уровне 145,9 млрд BYN.

Следовательно, уже сейчас долги крупных и средних компаний больше размера экономики в 2020-м.

С начала года обязательства компаний увеличились на 17,9%. Это гораздо больший рост, чем за любой полный год текущей пятилетки. В 2016-м обязательства выросли на 7,4%, в 2017-м — на 12,9%, в 2018-м — на 10,7%, в 2019-м — на 7,4%.

Бурный рост суммарных долгов связан с высокой валютизацией обязательств предприятий и девальвацией белорусского рубля.

Значительная доля валютных кредитов и займов приводит к тому, что в периоды обесценения «зайчика» их рублевый эквивалент резко увеличивается. Самые крупные девальвации рубля в 2020 году произошли в марте и августе.

Поэтому за март долги предприятий выросли на 15,5 млрд BYN, за август — на 8,2 млрд BYN. В целом прирост с начала года составил 23,8 млрд BYN. В географическом разрезе больше всех задолжали предприятия Минска — 44,2 млрд BYN.

С 1 января по 1 сентября обязательства столичных компаний выросли на 20,4%.

Самый быстрый рост долгов отмечался по Минской области — 23,3% с начала года. Размер долга на Минщине составил 25,4 млрд BYN.

В остальных областях суммы обязательств были таковы: Брестская — 9,7 млрд BYN (+13,7% с 1 января), Витебская — 13,3 млрд BYN (+9,1%), Гомельская — 25,2 млрд BYN (+16,4%), Гродненская — 25,4 млрд BYN (+21,6%), Могилевская — 13,4 млрд BYN (+9,5%).

Среди видов экономической деятельности главные долги скопила промышленность — 76,1 млрд BYN (+16,9% с начала года). Внутри промышленности крупнейшие обязательства аккумулировали пищепром (12,1 млрд BYN), деревообработка и целлюлозно-бумажная отрасль (10,5 млрд BYN), машиностроение (7,9 млрд BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (7,5 млрд BYN).

Долги предприятий сельского хозяйства достигли 15,1 млрд BYN, строительства — 20 млрд BYN, оптовой торговли — 7,9 млрд BYN, розничной торговли — 9 млрд BYN, транспорта — 7,9 млрд BYN.

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