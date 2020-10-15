«Офицер, застрелись!»: как белорусы побеждают режим на протестах 11 15.10.2020, 10:00

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Семь социальных групп, которые прославили себя во время революции.

В Беларуси третий месяц идут акции протеста, митинги, шествия и забастовки. В них участвуют все подряд, равнодушных слоев населения не осталось. Выходят и бывшие силовики, и даже работники государственного телевидения. The Village Беларусь припомнил, какие «марши по интересам» прошли в Минске и стране за это время.

Конечно, в шествиях на несколько сот тысяч человек участвуют и заводчане, и врачи, и бабушки, и студенты, — в такой массе все едины в своих чувствах. Но иногда в городах проходят особые, тематические шествия, большинство участников которых относятся к какой-либо определенной группе.

Рабочие

Рабочие Минска и всей страны показали беларусам, как проявить солидарность и выйти на улицы, не смотря ни на какие угрозы. Еще 14 августа массовые митинги провели на Электротехническом заводе, МАЗе, МЗКТ, БМЗ, «Нафтане», «Белшине» и многих других предприятиях. Потихоньку митинги переросли в забастовки. И хотя руководство предприятий и государственное телевидение уверяли, что никаких забастовок нет и что заводы и фабрики работают в штатном режиме, правды было не утаить, и к бастующим присоединялись все новые работники и новые предприятия, формируя собственные стачкомы. Массовые стачки прокатились по стране 14, 17 и 19 августа. Это белорусские заводчане кричали прилетевшему на вертолете Лукашенко в лицо «Уходи!». Это беларуские заводчане сказали ему «Офицер, застрелись!». Это беларуские заводчане шли многотысячной толпой на поддержку своим собратьям-бастующим по многу километров. Это белорусские заводчане полностью парализовали работу крупнейших предприятий страны — БМЗ и «Беларуськалия». Это беларуских заводчан ОМОНовцы разгоняли и дубасили, бросали в камеры и застенки. Это белорусские заводчане настолько суровые, что умудряются сбежать прямо из КГБ.

Студенты

Столетиями студенты были одним из самых активных слоев населения. И в этот раз, конечно, не могли остаться в стороне. Помимо обычных акций протеста, студенты участвовали и в специальных студенческих. Походы вдоль проспекта подходят студентам еще и потому, что вузы «нанизаны» на него один за одним, и за время шествия к протестующим будут присоединяться все новые и новые участники, образуя огромную колонну. Аграрный технический университет, Политехникум, Академия искусств, БНТУ, иняз, БГУ, Педуниверситет… Не диво, что студенческие акции собирают тысячи студентов, а сами эти акции проходят едва ли не каждый день. Особо массовыми шествия были 1 и 5 сентября. ОМОНовцы устраивали жесткие задержания, врывались прямо в здания универов и «гасили» дубинками там. Студенты не оставались в долгу и отбивали своих.

Учителя

Во многих участковых избирательных комиссиях были учителя — и беларусы, недовольные официальными результатами выборов, обрушились на педагогов с обвинениями в подтасовках. Но, конечно, среди учителей были и остаются немало честных, которым самим тошно было от того, что творили их коллеги на избирательных участках. Уже 14 августа на площадь перед филармонией вышли около 250 учителей с лозунгами «Учителя за перемены», «Настаўнікі — супраць хлусні», «2х2=4, 80%=ложь» и другими. Потом они колонной двинулись к педуниверситету на площади Независимости, к колонне примыкали новые участники, и вскоре ее численность превысила тысячу человек. Несколько дней спустя учителя выстроились вдоль проспекта возле ГУМа и «Лакомки». Потом несколько сотен педагогов собрались 25 августа у стен Министерства образования и кричали «Учителя не рабы!» и «Карпенко, выходи!», — но министр образования так и не появился. Учителей не хватали ОМОНовцы, но зато на совсем малочисленной (5 человек) акции в Гомеле педагогов задержали за то, что у них «была одежда политического цвета».

Медработники

В первые дни после выборов на акции протеста начали выходить медработники — потому что одними из первых столкнулись с бесчеловечным насилием в день самих выборов. На акции 12 августа к Медуниверситету вышли от 130 до 200 медработников. Приехал Владимир Караник (тогда еще министр здравоохранения) и пытался уговорить протестующих пройти в кабинеты для переговоров, но никто его не послушал. На следующий день на акции вышли около 700 человек; спустя несколько дней, 17 августа, к зданию Минздрава пришли около 500 медицинских работников. Снова появился Караник, ему кричали «Позор!» и «В отставку!». Акции повторялись 27 августа, 14 сентября и в другие дни. Массового «хапуна» медработников не было, хотя все же в разные дни медиков задерживали. Но они не перестали выходить на акции. В минувшее воскресенье медики вышли на проспект Независимости перед зданием 1-й клинической больницы, чтобы поддержать марш пенсионеров, — медиков снова задержали.

Айтишники

Ребята, которые зарабатывают едва ли не больше всех в стране, оказывается, тоже недовольны тем, что творится в стране. Силовики раз за разом удивляются: ну вы-то чем недовольны, у вас же все есть: и чарка, и шкварка, и даже (ничего себе) иномарка! Но не все сводится к материальным благам, и айтишники тоже выходят на акции протеста — прямо со своим рабочим инструментом: ноутбуками и клавиатурами. Они устраиваются на высоком склоне над кольцевой недалеко от ПВТ: машин проезжает множество, и акция, хоть и проходит на самом краю города, получает широкую поддержку. Также отметим, что это айтишники-киберпартизаны взламывают сайты государственных учреждений и даже самого МВД.

Женщины

28 августа на площади Независимости женщины выстроились в цепочку солидарности, а на следующий день устроили массовый женский марш. С тех пор марши проводили каждую неделю, а его участницы то одевались в белые одежды, то раскрывали красные и белые зонты, то несли цветы. А 19 сентября марш и вовсе назвали «блестящим»: потому что помимо белых одежд девушек призывали использовать побольше блесток. Ответная реакция властей всегда была одинаковой: массовые задержания. Но дамы даже в тисках ОМОНа ухитрялись вести себя очень красиво.

Пенсионеры

Два месяца Лукашенко и БТ уверяли, что на акции протеста выходит лишь сопливые школьники да вечно недовольная молодежь, да и все их там от силы пару сотен человек. О том, что в двухсоттысячных колоннах были и тысячи взрослых и даже пожилых, власти умалчивают: ведь это же традиционный электорат Лукашенко. А электорат решил показать режиму, что на самом-то деле бабушки и дедушки не только варенье варят да в грядках копаются, но и гражданскую сознательность умеют показать и отстоять. В понедельник 5 октября в Минске состоялся первый «Марш пенсионеров», а позавчера, 12 октября, он стал намного более массовым, колонны бабушек и дедушек прошли от площади Независимости до Академии наук. Силовики применяли перцовые баллончики, травматический пистолет «Оса» со светошумовым патроном. Но и пенсионеры не остались в долгу: по сообщениям участников, командиру минского ОМОНа Дмитрию Балабе «прилетело» сумкой в голову. Чтобы не лезть в плотную толпу протестующих, силовики по привычке хватали людей, которые вообще никакого отношения к акции не имели. Так, 59–летнюю пенсионерку задержали уже вечером после шествия у станции метро «Академия наук». Омоновец обычный, результат привычный: 13 суток ни за что.

Анархисты

Вообще-то анархисты, в отличие от всех перечисленных выше, пока не устроили своего собственного марша. А ведь раньше они на протестных акциях были особенно заметны. «Марш рассерженных беларусов» в феврале 2017–го, «Марш нетунеядцев» в марте 2017–го, первомайский митинг в 2018–м… После этого на БТ анархистов называли «проверенными кулаками» оппозиции и сравнивали с нацистами. Но во время нынешних акций протеста анархистов как будто видно не было. В интервью международному изданию один из минских анархистов рассказал, что на самом деле анархистов-то на акциях полно, просто они не идентифицируют себя какой-то символикой. Впрочем, несколько раз колонны анархистов на митингах лета-осени сезона 2020 все же видели.Так, 4 октября на «Марше освобождения политзаключенных» колонна анархистов шла под черным и черно-красным флагами и баннером «Власть дворам!» и раздавали листовки. А в минувшее воскресенье, 11 октября, на «Марше гордости» анархисты шли с большим черным полотнищем «Салідарнасць — наша зброя». Анархисты активны в своих соцсетях и телеграм-каналах и, например, «сливают» данные о сотрудниках компании, которая помогает беларуским силовикам с системой распознавания лиц. Эту активность можно объяснить, ведь чаще всего анархисты выходят на акции с закрытыми лицами. О массовом задержании анархистов не сообщалось.

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