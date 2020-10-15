Защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой лишают лицензии адвоката 1 15.10.2020, 16:00

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Поддержать Александра Пыльченко пришли более 30 адвокатов.

Защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции рекомендовала лишить лицензии. Решение принято на заседании комиссии 15 октября. Лицензия будет действовать до тех пор, пока Пыльченко не получит на руки письменное решение Минюста, пишет tut.by.

— Комиссия при Минюсте приняла решение, что считает правильным прекратить мою деятельность как адвоката. Но еще должна быть Коллегия в министерстве [где вопрос будет решен окончательно]. Завтра будет коллегия, в постановлении коллегии будет указана дата, с которой я уже не осуществляю деятельность, — пояснил Пыльченко.

Поддержать Александра Пыльченко и адвоката Юлию Леванчук, вопрос о прекращении действия лицензии которой тоже рассматривали сегодня, к Минюсту пришли более 30 адвокатов.

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