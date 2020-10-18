В Беларуси проходит Партизанский марш (Онлайн) 1 18.10.2020, 14:24

11,886

Фото: tut.by

Многотысячная колонна идет по Партизанскому проспекту в Минске.

Крупнейшие белорусские телеграм-каналы призвали граждан страны выйти в это воскресенье, 18 октября, на Партизанский марш.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с Марша.

15.13 На этом видео можно оценить масштаб колонны на Партизанском проспекте.

15.08 Так выглядит нескончаемый поток людей на Партизанском проспекте.

15.06 Люди на Партизанском проспекте скандируют «Честные выборы».

15.01 Колонна остановилась в районе кинотеатра «Ракета», чтобы подождать всех.

14.59 Атмосфера Партизанского марша в Минске.

14.55 Количество участников марша в Минске увеличивается.

14.52 Колонна идет мимо Мотовело.

14.47 По Партизанскому проспекту уже идут тысячи человек.

14.47 Люди идут по проезжей части Партизанского проспекта.

14.45 По Партизанскому проспекту идет уже несколько тысяч человек.

14.40 Со стороны улиц Ленина, Октябрьской и Аранской люди продолжают стекаться к началу Партизанского проспекта. Сотни человек собрались в районе станции метро «Пролетарская».

14.39 Люди вышли на проспект и перекрыли его возле кинотеатра Ракета.

14.36 Люди идут маршем по Партизанскому проспекту Минска.

14.31 Жители Бреста выходят на Партизанский марш.

14.30 Две колонны в Минске соединились возле ТЦ «Ленинград». Общая колонна в тысячу человек дошла до Партизанского проспекта.

14.28 В Минске еще одна колонна демонстрантов собралась на на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ленина.

14.27 Жители Гродно тоже вышли на Марш. Колонна идет по улице Советской в сторону парка Жилибера.

Фото: «Белсат»

14.26 В Жодино люди начали собираться на Партизанский марш.

14.20 По улице Октябрьской в Минске движется колонна в несколько сотен человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».