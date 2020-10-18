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На Венере нашли второй признак жизни

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  • 18.10.2020, 13:38
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На Венере нашли второй признак жизни

Радиотелескоп обнаружил его рядом с экватором планеты.

Ученые нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Об этом говорится в статье Ариджиты Манны из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии, опубликованной на портале arXiv.

Элемент нашли с помощью Атакамской большой антенной решетки. Радиотелескоп обнаружил в средних широтах планеты характерную линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц. Сигнал был наиболее выраженным рядом с экватором, в районе полюсов его не наблюдалось.

"В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни", — замечает автор исследования.

По мнению специалистов, открытие может свидетельствовать о существовании ранних форм жизни в атмосфере Венеры.

Вопрос исследования атмосферы Венеры стал особенно актуальным после того, как в сентябре ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках планеты газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.

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