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Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

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  • 18.10.2020, 17:04
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Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink
Иллюстрационное фото

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет.

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с четырнадцатой по счету группировкой в составе 60 микроспутников Starlink. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Первая ступень носителя ранее использовалась при пяти запусках. Вскоре после старта был осуществлен ее спуск на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

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