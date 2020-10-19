закрыть
19 октября 2020, понедельник, 13:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые высчитали оптимальную частоту общения с родственниками и друзьями

  • 19.10.2020, 13:02
  • 2,329
Ученые высчитали оптимальную частоту общения с родственниками и друзьями

Общение с друзьями и родственниками заметно улучшает самочувствие и продлевает жизнь.

Общение с друзьями и родственниками заметно улучшает самочувствие и продлевает жизнь, однако для этого оно должно происходить не чаще примерно раза в месяц, пишет euro-pulse.ru .

К таким выводам пришли исследователи из Тилбургского университета (Нидерланды), проанализировав опросы почти 450 тысяч европейцев.

Оказалось, самое заметное положительное влияние на самочувствие оказывают контакты с друзьями и родственниками примерно раз в месяц. Еженедельное общение либо не улучшает эти показатели, либо даже немного снижает их.

И ежедневное общение с родственниками, и полное отсутствие связи с ними одинаково негативно сказывается на самочувствии.

Исследователи видят несколько возможных объяснений этому явлению. Во-первых, при частых контактах с близкими качество общения может снижаться и вызывать меньше позитивных эмоций. Во-вторых, людям регулярно надо побыть наедине с собой, чтобы упорядочить мысли и восстановить силы, а постоянное общение этому мешает. Наконец, слишком частые контакты могут подсознательно восприниматься как обязанность, а не как удовольствие.

В исследовании ученые опирались на данные двух опросов – общеевропейского ESS, описывающего ценностные установки европейцев (нидерландские ученые использовали данные респондентов старше 18 лет), и немецкого социально-экономического исследования SOEP (здесь ученые опирались на ответы людей от 16 лет). В обоих исследованиях участники самостоятельно оценивали свое состояние здоровья, а также отвечали на вопрос о том, как часто они общаются с родными и друзьями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский