Ученые высчитали оптимальную частоту общения с родственниками и друзьями 19.10.2020, 13:02

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Общение с друзьями и родственниками заметно улучшает самочувствие и продлевает жизнь.

Общение с друзьями и родственниками заметно улучшает самочувствие и продлевает жизнь, однако для этого оно должно происходить не чаще примерно раза в месяц, пишет euro-pulse.ru .

К таким выводам пришли исследователи из Тилбургского университета (Нидерланды), проанализировав опросы почти 450 тысяч европейцев.

Оказалось, самое заметное положительное влияние на самочувствие оказывают контакты с друзьями и родственниками примерно раз в месяц. Еженедельное общение либо не улучшает эти показатели, либо даже немного снижает их.

И ежедневное общение с родственниками, и полное отсутствие связи с ними одинаково негативно сказывается на самочувствии.

Исследователи видят несколько возможных объяснений этому явлению. Во-первых, при частых контактах с близкими качество общения может снижаться и вызывать меньше позитивных эмоций. Во-вторых, людям регулярно надо побыть наедине с собой, чтобы упорядочить мысли и восстановить силы, а постоянное общение этому мешает. Наконец, слишком частые контакты могут подсознательно восприниматься как обязанность, а не как удовольствие.

В исследовании ученые опирались на данные двух опросов – общеевропейского ESS, описывающего ценностные установки европейцев (нидерландские ученые использовали данные респондентов старше 18 лет), и немецкого социально-экономического исследования SOEP (здесь ученые опирались на ответы людей от 16 лет). В обоих исследованиях участники самостоятельно оценивали свое состояние здоровья, а также отвечали на вопрос о том, как часто они общаются с родными и друзьями.

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