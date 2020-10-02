Белорусский госдолг стал рекордным за всю историю подсчетов 1 2.10.2020, 9:30

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К 1 сентября он достиг 40% ВВП.

Власти публикуют информацию о госдолге с запозданием в месяц. Но и куцые официальные цифры позволяют сделать неутешительные выводы для белорусов, пишут banki24.by.

К 1 сентября госдолг Беларуси превысил 57,8 млрд BYN. Это новое рекордное значение за время ведения статистики. Всего месяцем ранее госдолг был значительно ниже и составлял 53,1 млрд BYN.

Откуда такой бешеный рост обязательств государства?

Дело в том, что в нашей стране госдолг чрезвычайно сильно валютизирован. Не только внешний госдолг целиком номинирован в иностранных валютах, но и внутренний более чем на 80% составлен из долларов и евро.

Поэтому, когда белорусский рубль девальвируется к остальным валютам, это сильно увеличивает госдолг в «зайчиках». Кроме того, ухудшается соотношение госдолга и ВВП. Если на 1 января госдолг составлял 33,7% от размера экономики, то на 1 сентября достиг 35,1% ВВП.

Есть определение госдолга по методике Международного валютного фонда (МВФ). В этом случае Минфин подсчитывает госдолг с учетом госгарантий. Гарантии в массе выдают госпредприятиям. Госкомпании не блещут дисциплиной расчетов. Поэтому есть смысл прибавлять к «голому» госдолгу еще и гарантии. По крайней мере так международные организации типа поступают МВФ или Всемирного банка.

Так вот, на 1 сентября госдолг с гарантиями составил 65,5 млрд BYN. При соотнесении с ВВП этот «дополненный» госдолг достиг 39,8%. Сами гарантии правительства составили 7,7 млрд BYN. Из этой суммы около 3,3 млрд BYN пришлось на внутренние гарантии и 4,4 млрд BYN — на внешние. Оба показателя заметно подскочили по сравнению с 1 августа. Это связано с высокой валютизацией гарантий.

В 2021 году Беларуси предстоят серьезные выплаты по госдолгу. По расчетам правительства на погашение госдолга уйдет 4,9 млрд BYN, из них 4,2 млрд BYN — на уплату внешних долгов.

Внешние долги в грядущем году будет погашать не только Минфин, но и банки с предприятиями. По оценкам banki24.by, за 2021 год совокупные платежи по внешнему долгу составят 5,926 млрд USD. Выплаты по внешнему долгу в 2021-м распределяются так: сектор госуправления (читай: Минфин) — 2,410 млрд USD, Нацбанк — 223 млн USD, банки и небанковские кредитно-финансовые организации — 673 млн USD, реальный сектор экономики — 2,621 млрд USD.

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