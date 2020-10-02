Бои в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил о захвате стратегических высот 2.10.2020, 10:22

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Боевые действия продолжаются на разных направлениях фронта.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армия страны заняла ряд стратегических высот в Нагорном Карабахе, пишет «Новое время».

В пресс-службе ведомства сообщили, что по состоянию на утро 2 октября боевые действия продолжаются на разных направлениях фронта.

«На Агдаринском направлении наши войска освободили господствующие высоты противника вокруг Мадагиза и контролируют этот пункт», — говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что азербайджанские военные уничтожили «пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и множество личного состава».

В свою очередь пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян также сообщила, что бои в районе Нагорного Карабаха продолжаются.

У себя в Facebook она написала, что подразделения армянских ПВО «поразили 1 вражеский самолет и 1 беспилотник».

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