Бои в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил о захвате стратегических высот
- 2.10.2020, 10:22
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Боевые действия продолжаются на разных направлениях фронта.
В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армия страны заняла ряд стратегических высот в Нагорном Карабахе, пишет «Новое время».
В пресс-службе ведомства сообщили, что по состоянию на утро 2 октября боевые действия продолжаются на разных направлениях фронта.
«На Агдаринском направлении наши войска освободили господствующие высоты противника вокруг Мадагиза и контролируют этот пункт», — говорится в сообщении.
В Минобороны также отметили, что азербайджанские военные уничтожили «пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и множество личного состава».
В свою очередь пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян также сообщила, что бои в районе Нагорного Карабаха продолжаются.
У себя в Facebook она написала, что подразделения армянских ПВО «поразили 1 вражеский самолет и 1 беспилотник».