Актеры Театра кукол записали видео в поддержку Гродненского драмтеатра и купаловцев 1 2.10.2020, 11:27

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Потрясающая солидарность в актерском цеху.

Сотрудники гродненского Театра кукол записали видеообращение в поддержку уволенных актеров Купаловского театра в Минске и областного драмтеатра в Гродно. Они требуют восстановить в должности актера Игоря Уланова и опровергнуть оскорбительные статьи в государственных СМИ, пишет hrodna.life.

Поводом для публичного высказывания работников Театра кукол стали в том числе события в драмтеатре и задержание актера Александра Ратько. Чтобы спастись от милиции, актеру пришлось переплыть Неман, его задержали на другом берегу и продержали трое суток в ИВС.

«Нам не все равно, что происходит с коллегами, и мы не можем оставаться в стороне. Мы обеспокоены ситуацией в Купаловском и гродненском драматическом театре. Мы уже не боимся, это позади. Сегодня бояться уже не страшно, страшно только за будущее театра, за культуру и страну в целом. Мы должны быть солидарны друг с другом. Сегодня нас большинство», — рассказал один из актеров Театра кукол Виталий Леонов.

В видеобращении актеры театра кукол требуют восстановить в должности уволенного актера драмтеатра Игоря Уланова, а также прекратить давление на актеров драмтеатра.

Напомним, ведущего актера сцены Игоря Уланова уволили после того, как он объявил зрителям, что артисты приостанавливают спектакль из-за того, что на акции протеста были задержаны их коллеги — заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова.

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