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Польша представила в Брюсселе «план Маршалла» для Беларуси

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  • 2.10.2020, 11:33
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Польша представила в Брюсселе «план Маршалла» для Беларуси

Программа была позитивно воспринята европейскими лидерами.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе 1 октября представил план экономической помощи, которую ЕС мог бы оказать Беларуси в случае проведения там честных и демократических выборов, сообщает PAP.

Об этом сообщил Михал Дворчик, глава канцелярии польского премьер - министра.

«Эта программа была хорошо воспринята европейскими лидерами», - сказал Дворчик на Польском радио 2 октября.

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