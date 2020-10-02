Польша представила в Брюсселе «план Маршалла» для Беларуси

Польша представила в Брюсселе «план Маршалла» для Беларуси2
- 2.10.2020, 11:33
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Программа была позитивно воспринята европейскими лидерами.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе 1 октября представил план экономической помощи, которую ЕС мог бы оказать Беларуси в случае проведения там честных и демократических выборов, сообщает PAP.
Об этом сообщил Михал Дворчик, глава канцелярии польского премьер - министра.
«Эта программа была хорошо воспринята европейскими лидерами», - сказал Дворчик на Польском радио 2 октября.