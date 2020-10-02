Ученые выяснили, что лучше — печатать или писать текст от руки 5 2.10.2020, 11:41

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Исследователи впервые проанализировали активность разных отделов мозга при этих действиях.

За последние несколько десятилетий популярность цифровых устройств в образовательных учреждениях быстро возросла. Планшетные компьютеры и набор текста на цифровых устройствах получили широкое распространение в школах. Часто с помощью этих электронных средств ученики набирают текст, который ранее записывали только от руки, пишет «Популярная механика».

Предыдущие работы показали, что паттерны мозговых волн, ранее считавшиеся оптимальными для обучения, появляются, когда люди пишут от руки. Этого не наблюдается, если человек набирает текст на клавиатуре. В новой работе, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology, ученые решили выяснить различия в мозговой активности при рисовании, написании текста от руки и наборе его на клавиатуре. В качестве испытуемых авторы использовали как детей, так и молодых взрослых.

В результате ученые обнаружили, что при письме от руки с помощью стилуса на сенсорном экране теменная и центральная области мозга демонстрируют связанную с событиями синхронизированную активность в тета-диапазоне. Активность нейронов в этих областях, согласно литературе, важна для памяти и кодирования новой информации, а значит позволяет мозгу эффективно обучаться.

В случае взрослых испытуемых исследователи заметили активацию аналогичных областей мозга, однако паттерны активности были немного другими. Оказалось, что активность мозга при наборе текста заметно отличалась как от написания от руки, так и от рисования. Интересно, что эти паттерны мозговой активности были схожи практически у всех детей.

Ученые сделали вывод, что для комплексного развития мозга ребенка и наиболее эффективного обучения необходимо использовать все три вида визуализации информации — письмо, рисование и печать текста на клавиатуре.

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