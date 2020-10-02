При вылете из Минска просят предъявить обратный билет и назвать цель визита 13 2.10.2020, 14:05

10,526

В чем причина?

Читатели tut.by, которые недавно летели из Минска, столкнулись с новым правилом: теперь на стойке регистрации просят назвать цель визита, предъявить документ, который ее подтверждает, а также обратный билет. Пресс-служба Национального аэропорта «Минск — 2» подробно объясняет, с чем связано данное нововведение.

Коротко эту ситуацию описал один из подписчиков одного из Telegram-каналов:

— Сейчас вылетаю из Минска в Стокгольм — на регистрации потребовали цель визита, подтверждающий документ и обратный билет. Спрашиваешь, на каком основании, [отвечают] - требования аэропорта.

В пресс-службе национального аэропорта объясняют: из-за пандемии COVID-19 условия пересечения границы разных стран изменились, более того, они регулярно пересматриваются. По этой причине документы всех пассажиров, которые направляются в страны ЕС, подлежат контролю со стороны сотрудников авиаперевозчика.

— Связано это с тем, что обязанность возвращать пассажиров в аэропорт отправления, если их не впустили в страну следования, лежит на авиакомпании. Таким образом, авиаперевозчик проводит дополнительный контроль наличия необходимых документов для следования в страну назначения с целью минимизировать риски. Сотрудники аэропорта, задействованные в процессе регистрации на рейсы, выполняют требования авиакомпаний. При возникновении нестандартных ситуаций вопрос регулируется с представителем перевозчика. Вопрос недопуска пассажира на борт воздушного судна ввиду отсутствия обратного билета находится в компетенции исключительно авиакомпании, рейсом которой пассажир вылетал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».