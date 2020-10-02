Линас Линкявичюс призвал к международному расследованию в отношении режима Лукашенко 12 2.10.2020, 13:39

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Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы считает, что преступления белорусских властей должны быть расследованы.

В интервью порталу Delfi глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал к расследованию преступлений, которые совершил режим Лукашенко.

- Мы тут с вами дискутируем, а люди сидят в тюрьме, и в их отношении применяется насилие. Мы получаем сейчас столько информации, что даже если маленькая ее часть – правда, это уже слишком много. Санкции санкциями, но нужно международное расследование провести, должны быть заведены дела в отношении тех, кто допустил насилие против сограждан. В центре Европе в ХХI веке это не может остаться не расследованным.

Я удивлен, насколько смелы люди в Беларуси, не смотря на все репрессии. Наверно, и хотят их спровоцировать, но белорусы ведут себя показательно мирно. Мы помним снимок, на котором перед тем, как стать на скамейку на улице, снимают обувь. Все исключительно мирно. И против них направлять ОМОН с шумовыми гранатами, газом и так издеваться – трудно это понять, – заявил Линас Линкявичюс.

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