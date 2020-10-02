Студенты БГУИР провели акцию в поддержку своего преподавателя
- 2.10.2020, 14:24
Фотофакт.
Студенты БГУИР поддержали своего преподавателя, задержанного Вадима Антипова, сообщает телеграм-канал nexta_tv.
В знак солидарности студенты Вадима принесли на занятия плакаты и были одеты в цвета национального флага.
Преподавателя философии задержали у него же дома вечером 30 сентября. У мужчины забрали телефон и компьютеры. Он успел сообщить своей матери по телефону, что у него проходит обыск.
Сейчас Вадим Антипова находится на Окрестина.