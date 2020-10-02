Студенты БГУИР провели акцию в поддержку своего преподавателя 2.10.2020, 14:24

Фотофакт.

Студенты БГУИР поддержали своего преподавателя, задержанного Вадима Антипова, сообщает телеграм-канал nexta_tv.

В знак солидарности студенты Вадима принесли на занятия плакаты и были одеты в цвета национального флага.

Преподавателя философии задержали у него же дома вечером 30 сентября. У мужчины забрали телефон и компьютеры. Он успел сообщить своей матери по телефону, что у него проходит обыск.

Сейчас Вадим Антипова находится на Окрестина.

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