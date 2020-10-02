Ангела Меркель о санкциях против режима Лукашенко: Это важный сигнал 8 2.10.2020, 15:03

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Ангела Меркель

Фото: Getty Images

Канцлер Германии считает, что решение Евросоюза придаст силы борющемся за свободу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала согласование лидерами ЕС в Брюсселе санкций против режима Лукашенко важным шагом, посылающим сигнал протестующим, но отметила, что это сделано с запозданием, сообщает РИА "Новости".

"То, что мы смогли согласовать санкции, это важный сигнал, потому, с моей точки зрения, он придаст силы тем, кто выступает за свободу мнений, свободу собраний, за транспарентную страну. То, что мы смогли продемонстрировать дееспособность, это важно, но сделано запоздало", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Канцлер Германии напомнила, что введение санкций по Беларуси блокировалось Кипром из-за расхождений по вопросу отношений с Турцией, но лидеры смогли достичь компромисса по этому поводу.

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