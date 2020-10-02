Активисты «Европейской Беларуси» признаны политзаключенными 2.10.2020, 15:15

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Cвободу Евгению Афнагелю, Андрею Войничу и Павлу Юхневичу!

Сайт ПЦ "Весна" публикует совместное заявление правозащитных организаций Беларуси.

"В связи с информацией о предъявлении обвинений по статье 293 Уголовного кодекса ("Массовые беспорядки") активистам "Европейской Беларуси" Андрею Войничу, Евгению Афнагелю и Павлу Юхневичу, еще раз подтверждая позицию, изложенную в совместном заявлении правозащитного сообщества от 10 августа 2020 года, отмечаем следующее:

Свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах. Данная свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов Президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года, и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные.

Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия.

Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат.

В своем заявлении от 10 августа 2020 года белорусское правозащитное сообщество осудило действия правоохранительных органов и возложило всю ответственность за произошедшее 9 и 10 августа на власти Республики Беларусь.

Также считаем необходимым отметить, что демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией статьи 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам.

Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции.

Стоит отметить, что представители кампании "Европейская Беларусь" Андрей Войнич, Евгений Афнагель и Павел Юхневич являются принципиальными и давними противниками существующего политического режима в стране.

Евгений Афнагель участвовал в создании одной из наиболее активных и известных молодежных оппозиционных организаций 90-х "Молодой фронт". Позже он, Павел Юхневич и Андрей Войнич были одними из создателей и активными участниками оппозиционного движения "Зубр". За свою исключительно мирную оппозиционную, публичную деятельность они неоднократно подвергались репрессиям со стороны действующей власти: штрафам, административным арестам, избиениям, запугиваниям и давлению.

После событий 2010 г. Евгений Афнагель длительное время был вынужден находиться в эмиграции, но вернулся в итоге в Беларусь, где продолжил активную оппозиционную политическую деятельность.

Мы оцениваем преследование Андрея Войнича, Евгения Афнагеля и Павла Юхневича, которые были обвинены по ст. 293 УК ("Массовые беспорядки"), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов Президента Республики Беларусь, а также в связи с их публичной политической деятельностью и признаем их политическими заключенными.

В этой связи мы требуем от властей Беларуси:

Немедленно освободить из-под стражи политзаключенных, активистов ”Европейсай Беларуси" Андрея Войнича, Евгения Афнагеля и Павла Юхневича и прекратить их уголовное преследование.

Немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

Правозащитный центр "Весна”

РОО "Правовая инициатива”

Белорусский документационный центр

Центр правовой трансформации Lawtrend

Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа”

Белорусский ПЕН-центр

РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет”

ОО "Белорусская ассоциация журналистов"

Простое общество "Инициатива FORB"", - говорится в заявлении.

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