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Виктор Бабарико из СИЗО КГБ: Мы все равно победим

  • 2.10.2020, 16:11
  • 5,038
Виктор Бабарико из СИЗО КГБ: Мы все равно победим
ВИКТОР БАБАРИКО
ФОТО: BABARIKO.BY

Политзаключенный находится в информационной блокаде.

Пресс-служба экс-кандидата в президенты Беларуси и политзаключенного Виктора Бабарико сообщает, что он попал в информационную блокаду.

«В новой камере нет антенны, нет полки для телевизора, его лишили даже возможности смотреть сюжеты государственных телеканалов. Письма ему не передавали более 10 дней», — говорится в сообщении пресс-службы политика.

Также отмечается, что Виктору Бабарико продлили срок содержания под стражей. Защита уже обжаловала решение.

Пресс-служба сообщает, что Виктор Бабарико не теряет оптимизма и уверен в победе белорусского народа.

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