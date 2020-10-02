Виктор Бабарико из СИЗО КГБ: Мы все равно победим
- 2.10.2020, 16:11
- 5,038
Политзаключенный находится в информационной блокаде.
Пресс-служба экс-кандидата в президенты Беларуси и политзаключенного Виктора Бабарико сообщает, что он попал в информационную блокаду.
«В новой камере нет антенны, нет полки для телевизора, его лишили даже возможности смотреть сюжеты государственных телеканалов. Письма ему не передавали более 10 дней», — говорится в сообщении пресс-службы политика.
Также отмечается, что Виктору Бабарико продлили срок содержания под стражей. Защита уже обжаловала решение.
Пресс-служба сообщает, что Виктор Бабарико не теряет оптимизма и уверен в победе белорусского народа.