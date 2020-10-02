Виктор Бабарико из СИЗО КГБ: Мы все равно победим 2.10.2020, 16:11

5,038

ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Политзаключенный находится в информационной блокаде.

Пресс-служба экс-кандидата в президенты Беларуси и политзаключенного Виктора Бабарико сообщает, что он попал в информационную блокаду.

«В новой камере нет антенны, нет полки для телевизора, его лишили даже возможности смотреть сюжеты государственных телеканалов. Письма ему не передавали более 10 дней», — говорится в сообщении пресс-службы политика.

Также отмечается, что Виктору Бабарико продлили срок содержания под стражей. Защита уже обжаловала решение.

Пресс-служба сообщает, что Виктор Бабарико не теряет оптимизма и уверен в победе белорусского народа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».