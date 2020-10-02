Санкции Евросоюза против режима Лукашенко вступили в силу

Санкции Евросоюза против режима Лукашенко вступили в силу5
- 2.10.2020, 16:17
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В списке 40 имен белорусских чиновников.
Евросоюз активировал санкционный список против белорусских чиновников, в который вошли 40 человек. Об этом на итоговой пресс-конференции саммита ЕС заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Запись выступления опубликована на странице главы ЕС в Twitter.
«Мы ввели в действие сегодня черный список на 40 имен», — сказал он.
Уточняется, что в санкционный список ЕС по Беларуси включены глава МВД, ряд руководителей КГБ и другие командиры силовиков, начальник СИЗО на Окрестина, члены ЦИК.