Санкции Евросоюза против режима Лукашенко вступили в силу 5 2.10.2020, 16:17

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В списке 40 имен белорусских чиновников.

Евросоюз активировал санкционный список против белорусских чиновников, в который вошли 40 человек. Об этом на итоговой пресс-конференции саммита ЕС заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Запись выступления опубликована на странице главы ЕС в Twitter.

«Мы ввели в действие сегодня черный список на 40 имен», — сказал он.

Уточняется, что в санкционный список ЕС по Беларуси включены глава МВД, ряд руководителей КГБ и другие командиры силовиков, начальник СИЗО на Окрестина, члены ЦИК.

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