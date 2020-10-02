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Еще трое сотрудников МИД Беларуси уволились в знак протеста

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  • 2.10.2020, 16:31
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Еще трое сотрудников МИД Беларуси уволились в знак протеста
Андрей Авраменко
Фото из фейсбука

Белорусское посольство в Латвии «фактически обезглавлено».

Из МИДа уволились еще трое сотрудников, пишет «Наша нива».

На этой неделе из центрального аппарата уволилась Александра Гридюшко, которая была советником главного кадрового управления МИДа. По информации издания, Александра в последнее время выражала несогласие с политикой государства.

Александра Гридюшко
Фото из ctv.by.

А из посольства Беларуси в Риге уволились сразу двое сотрудников: Алексей Матюхевич (советник-посланник) и Андрей Авраменко (старший советник).

Андрей Авраменко
Фото из фейсбука

«17 лет в дипломатии — все, спасибо всем. Открыт для предложений», — написал Авраменко в соцсетях.

В середине сентября Лукашенко снял с должности посла Беларуси в Латвии Василия Марковича «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Теперь, по словам издания, белорусское посольство в Латвии «фактически обезглавлено».

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