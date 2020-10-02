Кто попал в санкционный список Евросоюза против режима Лукашенко 4 2.10.2020, 17:43

4,484

Всего в списке — 40 имен.

Евросоюз опубликовал имена тех, кто вошел в санкционный список из-за нарушений прав человека и фальсификаций на президентских выборах в Беларуси. В нем значатся представители МВД и КГБ, а также члены ЦИК. Информация об этом размещена в Официальном журнале Европейского союза.

В санкционном списке Евросоюза значатся 40 фамилий белорусских чиновников и официальных лиц. Напротив каждого имени есть пояснение, почему этот человек попал под санкции Евросоюза. В частности, для силовиков в формулировках присутствуют произвольные задержания мирных демонстрантов, пытки, запугивание, плохие условия содержания, а также насилие в отношении журналистов.

В список попали министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, первый замминистра Геннадий Казакевич, заместители министра Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко — последний является также командиром внутренних войск. Имеются в списке и другие представители МВД, среди которых заместитель командующего внутренними войсками Хазалбек Атабеков, командир СОБРа Александр Быков, начальник Департамента охраны Александр Шепелев, командир минского ОМОН Дмитрий Балаба, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. Также в списке представители руководства Московского РУВД столицы и УВД Гомельского облисполкома, начальник УВД Брестского облисполкома, командиры ОМОН Витебска, Гомеля и Бреста, начальник Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси и начальник ИВС на Окрестина.

Среди силовиков в списке также нынешний секретарь Совета безопасности Беларуси и бывший председатель КГБ Валерий Вакульчик, все действующие заместители председателя КГБ, бывший Генеральный прокурор Александр Конюк (он оказался в списке за уголовное преследование потенциальных кандидатов в президенты, а также представителей Координационного совета). Также под санкции попали все члены ЦИК во главе с ее председателем Лидией Ермошиной.

О том что Евросоюз введет санкции против 40 белору

Продолжают действовать и старые санкции в отношении четырех человек: Виктора Шеймана, Юрия Сивакова, Владимира Наумова и Дмитрия Павличенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».