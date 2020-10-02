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Российская журналистка Ирина Славина подожгла себя около здания МВД

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  • 2.10.2020, 18:28
  • 15,582
Российская журналистка Ирина Славина подожгла себя около здания МВД
Ирина Славинa
фото: Ирина Славинa/facebook

Журналистка скончалась.

Главный редактор нижегородского издания Koza Press Ирина Славина в пятницу подожгла себя у здания УВД по Нижегородской области в Нижнем Новгороде. Как сообщает Baza и областной штаб Навального, она скончалась на месте.

Ранее в пятницу Славина написала в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

В МВД подтвердили факт самосожжения женщины у здания ведомства, однако официально не сообщается, что погибшая – Славина. Следственный комитет начал доследственную проверку, передает svoboda.org.

В четверг у Славиной прошел обыск по уголовному делу, возбужденному против предпринимателя Михаила Иоселевича. Его обвиняют в осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации – в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения "Открытая Россия" (представители этого движения утверждают, что они не имеют отношения к одноименным британским структурам, включенным в России в список нежелательных). У Славиной в ходе обыска изъяли электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями и так далее. "Забрали, что нашли – все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа, – кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства", – написала накануне Славина.

Летом 2019 года Славину уже признавали виновной в участии в деятельности нежелательной организации за репосты собственных новостей об этих лекциях. Тогда суд оштрафовал ее по административной статье на 5 тысяч рублей.

В марте 2019 года суд в Нижнем Новгороде оштрафовал Ирину Славину на 20 тысяч рублей, признав ее виновной в организации несогласованного шествия памяти Бориса Немцова. 24 февраля Славина прошла по Большой Покровской улице в центре города с портретом политика. Вместе с ней шли еще несколько десятков человек, которые затем возложили на Театральной площади города цветы в память о Немцове.

Ирина Славина (в центре, с портретом Бориса Немцова в руках) на шествии памяти убитого политика в Нижнем Новгороде

В октябре 2019 года Ирину Славину оштрафовали уже на 70 тысяч рублей за "неуважение к власти и обществу" после того, как она в своем фейсбуке в шутку предложила переименовать город Шахунья, поменяв несколько букв в его названии местами. Тогда Славину возмутила установка в Шахунье мемориальной доски памяти Сталина к 140-летию со дня его рождения.

"Мое СМИ состоит из одного человека – это я. Мне приходится и писать новости, и быть оператором, и ответчиком в судах, и предоставлять налоговую отчетность, заполнять ленту. То есть во всем я одна. Кроме того, поездка в Шахунью стоит денег, а бюджет моего СМИ очень скромный, и я еще раз повторюсь: оно живет на пожертвования. Я просто не могу себе позволить эту поездку. Меня воодушевляет, что тут же в мою поддержку включились два юриста, совершенно бесплатно помогающие мне, один от "Агоры", а другой от "Апологии протеста". Это большая честь для меня, что мне помогают такие люди. И я уверена, что с моим делом они рано или поздно дойдут до ЕСПЧ", – рассказывала Славина после этого случая в интервью Радио Свобода.

Наконец, в июне 2020 года Ирину Славину обвинили в распространении "фейковых новостей". Это произошло после того, как ее издание сообщило, что один из руководителей кстовской академии самбо контактировал с десятками людей, в том числе с посетителями школы, зная, что он заражен коронавирусом. В этот раз суд оштрафовал Славину на 65 тысяч рублей.

"Пока мне хочется просто умереть. Потому что ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ, вмененная мне, написана, чтобы убивать журналистов и СМИ. Финансово. Но душевная боль от несправедливости так сильна, что тяжко уже и физически", – написала тогда Славина в фейсбуке.

В издании KozaPress и муж подтвердили информацию о гибели Ирины Славиной. Произошедшее сегодня можно назвать актом отчаяния и гражданского мужества, — считает публицист Николай Сванидзе.

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