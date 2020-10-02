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Похищен администратор крупнейшего студенческого телеграм-канала Беларуси

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  • 2.10.2020, 19:01
  • 6,586
Похищен администратор крупнейшего студенческого телеграм-канала Беларуси

Сейчас Игорь Кабушков находится на допросе в ГУБОПиК.

Предположительно сегодня утром сотрудники карательных органов пришли в квартиру администратора крупнейшего студенческого телеграм-канала страны «Отчислено» Игоря Кабушкова, где тот находился со своей девушкой, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

После этого связаться с девушкой было невозможно, сам Игорь писал, что «все хорошо и что он просто общается с сотрудниками милиции». По дальнейшим действиям стало ясно, что доступ к телефону, аккаунту и каналу «Отчислено» утерян.

Сейчас Игорь Кабушков находится на допросе в ГУБОПиК.

Сейчас на канале неизвестные пытаются подделать стиль постов. Если вы являетесь подписчикам «Отчислено» - убедительная просьба, не присылайте им в «предложку» на почту фото или видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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