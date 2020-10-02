Похищен администратор крупнейшего студенческого телеграм-канала Беларуси

Похищен администратор крупнейшего студенческого телеграм-канала Беларуси2
- 2.10.2020, 19:01
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Сейчас Игорь Кабушков находится на допросе в ГУБОПиК.
Предположительно сегодня утром сотрудники карательных органов пришли в квартиру администратора крупнейшего студенческого телеграм-канала страны «Отчислено» Игоря Кабушкова, где тот находился со своей девушкой, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
После этого связаться с девушкой было невозможно, сам Игорь писал, что «все хорошо и что он просто общается с сотрудниками милиции». По дальнейшим действиям стало ясно, что доступ к телефону, аккаунту и каналу «Отчислено» утерян.
Сейчас Игорь Кабушков находится на допросе в ГУБОПиК.
Сейчас на канале неизвестные пытаются подделать стиль постов. Если вы являетесь подписчикам «Отчислено» - убедительная просьба, не присылайте им в «предложку» на почту фото или видео.