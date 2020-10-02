Захарова: Белорусский санкционный список начинает автоматически применяться и в России 24 2.10.2020, 19:16

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Фото: AFP

Россия вводит ограничения против ЕС «соответствии с союзническими обязательствами».

В России введение Евросоюзом санкций в отношении Беларуси расценили как «открытое и неприемлемое давление на власти страны» и присоединились к ответным белорусским санкциям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает сайт ведомства.

— В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации, — заявила Захарова.

Напомним, Евросоюз с 2 октября решил ввести санкции в отношении более 40 официальных лиц Беларуси, ответственных, по мнению сообщества, «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Такое решение принято по итогам саммита ЕС в Брюсселе. В списке значатся представители МВД и КГБ, а также члены ЦИК. ЕС не ввел санкции против Лукашенко, так как «это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

В МИД Беларуси заявили, что в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. Но публиковать список белорусская сторона не будет.

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