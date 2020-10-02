Белорусам напомнили о Марше освобождения 2.10.2020, 19:35

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Воскресенье, 4 октября, 14:00. Минск и все остальные города.

В Сети появились постеры, посвященные Маршу освобождения, который начнется в это воскресенье, 4 октября, 14:00 в Минске и других городах Беларуси.

Напомним, что провести Марш освобождения белорусов призвали независимые телеграм-каналы:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ

МИНСК:

- 14:00, как обычно, собираемся в центре в районе Стелы.

Берем с собой портреты политзаключенных и плакаты с требованием освободить заложников режима.

ЖОДИНО, БАРАНОВИЧИ:

- 14:00 марши до СИЗО.

Узурпатор, освобождая места в Минске под новых заложников, перевел часть политзаключенных в тюрьмы ваших городов. Пусть они услышать народную поддержку!

ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА:

- 14:00

Почти в каждом областном и районном центре есть СИЗО, или ЦИП, или ИВС, где содержатся ваши соседи, жители одного с вами города, которые вышли на мирный протест и попали в заложники к крысиному королю.

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