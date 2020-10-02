Белорусам напомнили о Марше освобождения
- 2.10.2020, 19:35
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Воскресенье, 4 октября, 14:00. Минск и все остальные города.
В Сети появились постеры, посвященные Маршу освобождения, который начнется в это воскресенье, 4 октября, 14:00 в Минске и других городах Беларуси.
Напомним, что провести Марш освобождения белорусов призвали независимые телеграм-каналы:
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
МИНСК:
- 14:00, как обычно, собираемся в центре в районе Стелы.
Берем с собой портреты политзаключенных и плакаты с требованием освободить заложников режима.
ЖОДИНО, БАРАНОВИЧИ:
- 14:00 марши до СИЗО.
Узурпатор, освобождая места в Минске под новых заложников, перевел часть политзаключенных в тюрьмы ваших городов. Пусть они услышать народную поддержку!
ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА:
- 14:00
Почти в каждом областном и районном центре есть СИЗО, или ЦИП, или ИВС, где содержатся ваши соседи, жители одного с вами города, которые вышли на мирный протест и попали в заложники к крысиному королю.