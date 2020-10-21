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Стачком «Беларуськалия»: Забастовка 26 октября станет бомбой для Лукашенко

  • 21.10.2020, 14:55
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Стачком «Беларуськалия»: Забастовка 26 октября станет бомбой для Лукашенко
Дмитрий Куделевич - в центре
Фото: ТАСС

В случае общенациональной стачки его режим не продержится и недели.

Один из лидеров стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Дмитрий Куделевич в интервью Charter97.org рассказал о том, какой эффект может иметь Общенациональная забастовка после истечения срока Народного ультиматума Лукашенко.

— Как вы оцениваете Народный ультиматум, срок которого истекает 25 октября?

— Я считаю, что действительно пришло время расставить все точки над «і». Назрела ситуация, когда уже пора прийти к какому-то знаменателю. Судя по настроениям, которые сейчас гуляют в обществе, все ждали этого момента.

Этот ультиматум – это как команда к бою. Светлана Тихановская призывает нас к мирному протесту, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. Мы должны быть готовы и к активному сопротивлению. Люди, обеспеченные работой, которые привыкли ежедневно на нее ходить, должны быть готовы к этому дню. И должны 26 октября прекратить любую коммерческую и производственную деятельность. Надо понимать, что в этот момент, с 26 октября, наступает еще и личная ответственность для каждого из нас. Поэтому у каждого рабочего есть еще несколько дней, чтобы принять решение. И я надеюсь, что этим решением будет поддержка Народного ультиматума.

— Вы назвали ультиматум командой к бою, которую ждали многие. Что должно сделать конкретное боевое подразделение, за которое вы отвечаете — коллектив «Беларуськалия»?

— Да, действительно, наш маршал дал приказ по армии. И дальше должны идти конкретные команды по ее подразделениям.

25 октября, в воскресенье, у нас пройдет традиционный Марш. Затем наступает 26 число, 00:00 часов — подчеркиваю, что ультиматум истекает ровно в полночь. Предприятие, на котором я проработал 20 лет — ОАО «Беларуськалий» — работает по круглосуточному графику. Поэтому первые люди, которые пойдут в ночную смену, должны стать первопроходцами. Нужно, чтобы каждый гражданин, работающий на предприятии, каждый работник ОАО «Беларуськалий», видел именно в себе лидера и принял заблаговременное решение. Как сказал когда-то Александр Солженицын: «Подумав — решайся, решившись — не думай».

Наступает 26 число — и каждый шахтер может не выйти на работу, остаться дома и утром выйти на Площадь, а на Площади в этот день мы тоже обязаны собраться. Либо такой вариант действий: поехать на работу и написать письменное заявление на имя гендиректора в связи с объявленной Общереспубликанской забастовкой. Написать следующие слова: «Присоединяюсь к забастовке и вступаю в стачечный комитет». Это, как минимум, обеспечит впоследствии людям юридическую защиту. Этот документ попадет в стачком и будет подшит в папку всех актов, всех документов, по регламентам которых происходит забастовка. И как бы ни развивались события, участник стачки, даже если будет уволен с предприятия, то рано или поздно будет восстановлен. Мы однозначно добьемся своей цели — это лишь вопрос времени.

Поэтому мое видение забастовки на «Беларуськалии» такое: утром 26 октября ты не приступаешь к работе, а в письменном заявлении сообщаешь, что я, Иванов Петр Сергеевич, поддерживаю требования Светланы Тихановской, присоединяюсь к всеобщей забастовке и объявляю себя членом стачечного комитета.

— Как еще рабочие могут сопротивляться незаконной власти? Ведь даже до объявления ультиматума шахтеры «Беларуськалия» приковывали себя наручниками под землей

— Протестный акт Юрия Корзуна и Олега Куделко — это замечательные действия. Эффективные, правильные и очень героические. Но, на мой взгляд, 26 октября вся Беларусь ждет жестких по отношению к власти поступков и несколько иных действий. Все эти вышеперечисленные акты, я имею ввиду опуститься в шахту и пристегнуть себя — это все протесты более демонстративного характера. Я не умаляю их важности, Боже упаси… Все это очень правильно и очень верно.

Но теперь наступило другое время. Я считаю, что до 26 августа можно было разными способами выражать свой протест: итальянскими забастовками (когда приходишь на рабочее место, но не выполняешь своих обязательств), забастовками в классическом понимании (когда люди собираются на территории своего предприятия, пишут свои требования и подает их в администрацию), яркими протестными забастовками. Но, как говорится, дорога ложка к обеду.

26 числа мы должны прийти — и классически, по всем правилам, включится в Общенациональную забастовку. То есть: не работать, остановить производство, остановить технологический процесс, выпуск продукции. Нанести максимальный экономический вред действующей незаконной власти.

— Что делать рабочим более мелких предприятий или работникам офисов, где пока нет стачечных комитетов и других структур, необходимых для классической забастовки?

— Я отвечу на этот вопрос примером из города Солигорска, где в стачкоме находятся не все работники «Беларуськалия», но при этом там есть и работники других предприятий.

Это же касается и любого индивидуального предпринимателя, как самостоятельной единицы, и тех предприятий где пока есть всего лишь штаб из нескольких человек. Значит, им нужно просто присоединиться в своем населенном пункте к любому активу любого предприятия, к активистам любого протестного движения. Если те ведут какую-то документацию — пусть официально введут тех людей в свою команду. Если не ведут никакой документации, то пусть все равно держатся вместе по закону физики: более мелкие частицы должны присоединяться к более крупным.

— Каким будет эффект от Общенациональной забастовки? Как быстро она нанесет, как вы сказали, «максимальный экономический вред незаконной власти»?

— Остановка любого промышленного гиганта может вызвать эффект домино. Если так случится, что 26 октября остановится «Беларуськалий», вслед за ним, в течение нескольких часов, остановится «Гродно Азот». Его поддержат и жодинский БелАЗ, и минский МТЗ.

Думаю, что я не преувеличиваю, утверждая, что это вызовет эффект ядерной бомбы. Хотелось бы, чтобы этот процесс начал «Беларуськалий», потому что исторически шахтеры всегда относились к наиболее прогрессивной, революционно настроенной части населения.

— Когда в августе начались забастовки, Лукашенко сильно перенервничал. Помните, как рабочие МЗКТ ему кричали: «Офицер, застрелись!»?

— Я считаю, что для действующей власти забастовка на предприятиях — это наиболее эффективное и смертельное оружие, потому что сразу вводится в действие экономическая составляющая. Наша Беларусь — не такое богатое государство, которое может взять какую-то паузу для экономики. У нас каждый рубль на счету. Мы должны крупные суммы всему миру.

Во-вторых, забастовка предприятий — это забастовка трудящихся. Простых рабочих, простых людей. И это — электорат. То есть, даже психологически власти этого очень боятся. Даже просто психологически — это все та же ядерная бомба для власти.

— На какой день всеобщей забастовки Лукашенко капитулирует?

— Понимаете, всеобщая забастовка — это одно из важных звеньев цепи действий. Я думаю, что после ее начала уже все события будут развиваться по-другому сценарию.

Забастовка — это как важная составляющая общей программы. Сегодня мы остановили предприятие, а завтра нам останется только собраться возле ключевых органов власти. Я говорю в прямом смысле: сегодня мы не идем на работу, а завтра мы выходим на улицы. И идем не по Партизанскому проспекту, а собираемся возле ключевых органов власти: дворец Лукашенко, главные площади городов и другие места, где находятся важные органы власти. И на этом все. Я думаю, это займет неделю, больше режим не выдержит.

— Может даже дня три, как было при ГКЧП?

— Да, может и дня три. То есть, смена власти в таком случае — это вопрос дней. Потому что это уже будет действительно бой, как я его назвал изначально.

— Почему в этот раз важно не остановиться?

— Я так скажу: не остановиться и массово подняться. Всем консолидироваться вокруг этой общей цели.

Это нужно по одной причине. Чем короче будет бой – тем меньше будут людские потери и экономические потери. Я не говорю, что кто-то погибнет, я имею ввиду вообще — чтобы люди как можно меньше пострадали. Это нужно сделать дружно, вместе, резонансно.

Почему солдатам во время перехода через мост дают команду: «Вольно»? Чтоб не было резонанса и мост не рухнул. Точно так же и в нашем вопросе: если мы вместе, дружно хлопнем в ладоши — то режим развалится. Поэтому, как и в любой уличной драке, прошу прощения за пример, пусть лучше эта драка будет короче.

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