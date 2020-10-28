Байден потребовал ввести санкции против окружения Лукашенко 27 28.10.2020, 8:14

12,555

Джо Байден

Офшорные счета подручных диктатора должны быть заморожены.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае своего избрания усилит давление на соратников Лукашенко. Он также пообещал работать над планом экономической поддержки демократической Беларуси, сообщает Reuters.

— Международное сообщество должно существенно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят свое украденное богатство, — говорится в заявлении Байдена.

Он также пообещал, что в случае победы на выборах будет работать «с европейскими партнерами и союзниками, чтобы разработать план экономической поддержки поистине суверенной, демократической Беларуси».

— До тех пор я продолжу вместе со Светланой Тихановской и белорусским народом призывать к мирной передаче власти, освобождению всех политзаключенных и свободным и честным выборам, чтобы белорусский народ в конечном счете мог реализовать свои демократические права, за которые было принесено столько жертв, — отметил Байден.

Кандидат в президенты США также осудил продолжающиеся в стране нарушения прав человека.

Напомним, ранее США ввели санкции в отношении восьми белорусских официальных лиц, среди которых представители МВД и Центральной избирательной комиссии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».