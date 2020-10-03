Таможенники на белорусской границе запрещают ввозить купленные товары из стран ЕС 49 3.10.2020, 9:50

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Иллюстрационное фото onliner.by

Товары заставляют выбрасывать прямо на границе.

Читатель телеграм-канала «Баста» рассказал историю о том, как таможенники на белорусской границе запрещают ввозить купленные товары из стран ЕС.

- 19 сентября я пересекал границу Польша - Беларусь в Берестовице. Возвращался с работы к семье. Но на таможне пришлось выслушать объяснения, почему я должен выкинуть шоколадки и остальные вещи прямо на границе.

Из автобусы высадили 6 человек. Я выкинул товаров на сумму 20 евро, другие люди на 150. Детская обувь, игрушки для детей и т.п.

Таможенник сказал, что поступил приказ не признавать товар, купленный за границей для личного пользования. То есть его нужно либо растаможить, либо вернуть, в моем случае - в Польшу. Независимо, что везешь: две шоколадки или товар на 100 евро.

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