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Австрия осудила решение режима Лукашенко об отзыве аккредитации иностранных журналистов

  • 3.10.2020, 17:13
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Австрия осудила решение режима Лукашенко об отзыве аккредитации иностранных журналистов

МИД Австрии выступил с заявлением.

Власти Австрии осудили решение лукашенковского Министерства иностранных дел об изменении правил аккредитации работающих в стране журналистов иностранных СМИ, которое привело к прекращению действия ранее выданных им разрешений. Об этом сообщил МИД Австрии на своей странице в «Твиттере», передает naviny.media.

«Решение властей Беларуси отозвать аккредитацию всех иностранных журналистов является явной атакой на свободу средств массовой информации. Австрия решительно осуждает эту вопиющую попытку подавить объективное освещение событий», — говорится в сообщении австрийского внешнеполитического ведомства.

Накануне стало известно, что режимом Лукашенко утверждена новая редакция положения о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ. В связи с принятием новых правил действие выданных ранее аккредитационных карточек журналистов иностранных СМИ официально прекращается 2 октября. С понедельника, 5 октября, комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ при белорусском МИД начнет работу в новом составе.

В соответствии с нормами нового положения приоритет при аккредитации будет отдаваться гражданам государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ, сообщил белорусский МИД.

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