«Мысль о побеге уже точит Лукашенко изнутри» 11 Андрей Жвалевский

31.10.2020, 12:56

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Народ наступает по всем фронтам.

Беларусь, протесты.

Кратко: школьники, студенты, рабочие, учителя — все за всех; сепаратные переговоры? Истерика и запугивания; Россия предлагает «ответить на запрос» и «перевернуть страницу»; гражданская администрация — всё; экономика пикирует.

Подробности. С упорством обреченного «власти» продолжают увольнять и отчислять. Каждый факт увольнения и отчисления тут же вызывает противодействие. Сегодня почти все акции протеста стали реакцией на репрессии. Больше задержаний — больше реакции.

Например, гимназисты 4й гимназии Минска вчера протестовали. Их пришел поддержать один из пап. Мужчину задержали, теперь гимназисты протестуют против его задержания. И не только гимназисты — к 4-й гимназии пришли около 150 родителей. Вот точно надо было первого папу задерживать?

Похожая история произошла у 8-й гимназии. Туда пришел бывший учитель Иван Булва с двумя плакатиками. Приехала милиция, один из проходящих мимо родителей захотел стать свидетелем. Его забрали вместе с Булвой и три часа держали в камере! Короче, когда свидетеля отпустили, а «нарушителю» дали штраф и тоже отпустили, Булва вернулся к школе… и обнаружил там митинг в свою поддержку!

Или, скажем, на «БелАЗе» вчера решили уволить несколько рабочих, которые заявили о забастовке. (И это увольнение — нарушение закона, в частности статьи 200 УК РБ). Сегодня один из цехов «БелАЗа» стал. Руководство вынуждено было пообещать, что восстановит уволенных в понедельник. На «Азоте» и «Белкалии» количество членов стачкома растет. Пусть не быстро, но растет, а не уменьшается!

В ответ на увольнение студентов Академии искусств проректор этого вуза и еще более 60 сотрудников потребовали восстановить отчисленных. Среди подписавших требование много известных людей, в том числе один из лучших графиков страны, лауреат множества премий (в том числе Госпремии Беларуси) Павел Татарников.

В меде та же история, там преподаватели и сотрудники собирают подписи под петицией с требованием отменить приказ об отчислении студентов БГМУ. В полдень было уже 150 подписей.

Из-за репрессий сегодня стоят пикеты возле того же БГМУ, БГУИР, БНТУ, разных факультетов БГУ, МИТСО, БГУИР, БГАИ, БГУКИ. Причем там стоят не только студенты, преподаватели, сотрудники, выпускники, но и просто сочувствующие. Кто не может долго стоять, привозит пиццу.

Отдельно - про БГЭУ, про который мало пишут СМИ. А там каждый день марши студентов, отчисления - но и солидарность, которая помогла отстоять уволенных преподавателей.

Учителя снова напомнили о себе, выпустив видео обращение, под которым подписалось (на момент публикации видео) 736 педагогов.

То есть вместо запугивания происходит нарастание протеста. Кто-то уже метко сравнил репрессии с ветром: слабый костерок ветер задувает, сильный — только сильнее полыхает. «Власть» от бессилия начинает пакостить. Те заведения питания, что были закрыты 26 октября, в день общенациональной стачки, теперь закрыты надолго. Из-за «нарушения санитарных норм», а как же. Дела возбуждаются совсем анекдотичные. Женщина пнула милицейскую машину — статья УК. Другая сфотографировалась с бел-красно-белой пастилой (легально продается в магазинах) — административка.

Немудрено, что говнокомандующего сдали нервы. Чего он только не нес! И «мы в плен никого не берем!», и «отступать некуда», и «кто коснется военнослужащего, тот должен уйти как минимум без рук», и «президент никуда бежать не собирается». Словом, какой-то особый даже для него компот из угроз и истерики. А если учесть, что он всегда говорит «правду наоборот», выходит, мысль о побеге уже точит его изнутри.

Посол России в Беларуси Мезенцев вроде бы и поддержал его, но как-то вот так: «И важно, чтобы люди посмотрели на те предложения, которые дает сегодня власть, чтобы их ответ на этот запрос, на протянутую руку был искренний и заинтересованный. Потому что историческая фаза столь важна и столь ответственна, что две стороны, и даже те, кто ходил на митинги, могут многое сделать для своей страны. Мы с вами в этом убедились». То есть Лукашенко уже, значит, с «протянутой рукой»? А мы с вами, кто «ходит на митинги», уже не «улица, с которой нельзя договариваться», а «люди», «сторона» и «многое можем сделать для страны». И сделаем, не волнуйтесь. Вот только закончим одно хлопотное дельце. Правда, Мезенцев немного подпортил впечатление, использовав запретное в Беларуси выражение «перевернуть страницу»… ну, ничего, бывает.

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка дал знать, что «происходит диалог» с представителями нынешней «власти». Не прямой, не с самим Лукашенко, да и сторонники экс-президента упорно называют это «консультациями» и «разговорами». Что-то это мне напомнило из истории Второй Мировой Войны… В памяти всплывает выражение «сепаратные переговоры».

Может быть, поэтому Александр Лукашенко открыто признал, что гражданская составляющая «вертикали власти» совсем ни к черту. Теперь вся опора — только на людей в погонах. Он заявил, что во все регионы поедут комиссарами… то есть «представителями президента» генералы — как уже случилось с Брестом и Гродно. Уж генералы-то знают, как навести порядок в экономике.

Потому что в экономике — мрак. Общий размер госдолга на 1 октября составил 56,9 млрд рублей. С начала года он вырос на 27%. Внешний государственный долг Беларуси составил на 1 октября 17,6 млрд долларов. В сравнении с началом года он вырос на 400 млн долларов. Дефицит республиканского бюджета за сентябрь вырос на 300 млн рублей и достиг 1,8 млрд рублей. Дефицит бюджета сектора госуправления в январе-сентябре составил 2 млрд рублей. За сентябрь он вырос на полмиллиарда. Белoрусский рубль продолжает падение. Нацбанк в сегодняшнем заявлении признал «рост инфляционных и девальвационных ожиданий в экономике». Базовая инфляция в третьем квартале ускорилась с 3,7% в июне до 5,4% в сентябре.

Конечно, как только какой-нибудь генерал прикажет: «Стой! Кругом – марш», экономика тут же развернется в сторону роста и бодро зашагает к процветанию.

Но, думаю, что мы ее вылечим как раз тогда, когда люди в погонах вернутся в казармы. И перестанут нам мешать наводить порядок в стране.

И, кстати, те пиццерии, которые закрыли за «нарушения санитарных норм», закрыты максимум до 26 января. Даже санстанция понимает, что 26 января в стране будет совсем другая власть. И благодарные минчане заполнят пострадавшие пиццерии до отказа. Обожремся, но солидарность проявим!

Андрей Жвалевский, «Фейсбук»

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