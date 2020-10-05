Искусственный интеллект помог найти свежие кратеры на Марсе 1 5.10.2020, 8:47

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Ударные кратеры на Марсе

Фото: University of Arizona

Новая программа успешно справилась с этой задачей.

Сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA создали программу, которая нашла ранее незамеченные кратеры на Марсе, образовавшиеся в период с 2010 по 2012 год, пишет «Популярная механика».

На поверхность Марса часто падают метеориты. Однако найти оставленные ими кратеры не так-то просто. Но новая программа успешно справилась с этим: она нашла 20 новых объектов, которые могут быть кратерами.

Где-то между мартом 2010 и маем 2012 года метеорит среднего размера пронесся по марсианскому небу и разбился на куски, врезавшись в поверхность планеты. Образовавшиеся в результате этого кратеры были относительно небольшими — всего четыре метра в диаметре. Чем меньше объекты, тем труднее их обнаружить с помощью марсианских орбитальных аппаратов.

Как правило, специалисты тратят огромное количество времени на ручную обработку снимков с марсианских орбитальных аппаратов. За 14 лет пребывания орбитального аппарата на Марсе ученые, опираясь на данные томографии, обнаружили более 1000 новых кратеров. Обычно их сначала находят с помощью встроенной камеры космического аппарата, которая делает снимки низкого разрешения, охватывающие сразу сотни километров. На этих снимках будут видны только следы взрыва вокруг места удара, а не отдельные кратеры.

Поэтому, чтобы найти следы ударов метеоритов, специалисты анализируют снимки с камеры высокого разрешения под названием HiRISE. Этот прибор настолько мощный, что может с орбиты увидеть следы, оставленные марсоходом. Однако на получение одного снимка с помощью этой камеры может уйти до 40 минут. Чтобы облегчить работу с помощью этого инструмента, ученые создали программу COSMIC, которая способна автоматически определять свежие ударные кратеры.

Чтобы обучить алгоритм, исследователи «скормили» ему 6 830 изображений встроенной камеры аппарата, включая места падения метеоритов, подтвержденные с помощью HiRISE. Среди набора обучающих данных также были объекты местности, которые не являются кратерами. Это было сделано, чтобы показать программе «неправильные» объекты.

После обучения программу заставили сканировать весь набор данных, собранных с помощью встроенной камер — около 112 000 изображений. Программу запустили на суперкомпьютерном кластере Лаборатории реактивного движения и на сегодня она уже обнаружила 20 новых кратеров, реальность которых еще предстоит проверить специалистам.

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