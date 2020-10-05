Премьер Польши о «плане Маршалла» для Беларуси: Речь идет о программе на миллиарды евро
- 5.10.2020, 11:14
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План будет реализован в случае проведения новых выборов.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки в эфире телеканала TVP назвал условия для начала реализации «плана Маршалла», разработанного Вышеградской группой. На прошлой неделе Моравецки представил его главам стран Евросоюза. В целом он получил поддержку.
«Это план демократической Беларуси, поэтому мы подчеркиваем, что предварительным условием должно быть начало процесса демократизации», — сказал он.
По его словам, план предоставляет Беларуси перспективу экономического развития. В результате наша страна должна сохранить все лучшее, что вытекает из тесных связей с Россией, но и включиться в экономическое русло ЕС.
«Мы хотим представить перспективу экономического развития, позитивных экономических преобразований, которые, с одной стороны, сохранили бы все, что лучше для Беларуси с точки зрения связи с Россией, и в то же время включили бы Беларусь в экономическое русло ЕС», — сказал он.
Моравецки отметил, что речь идет о программе на миллиарды евро, рассчитанной на несколько лет. По его оценке, для бюджетов стран ЕС это не такие большие суммы, но и не совсем незначительные.
«Это вопрос миллиардов в перспективе нескольких лет, которые могут помочь как в развитии инфраструктуры, так и в поддержании стабильности, например, энергетической системы, потому что сегодня известно, что она очень зависит от России. Для реализации этого энергетического суверенитета необходимы новые инвестиции», — добавил премьер.