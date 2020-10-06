Протестующие в Кыргызстане захватили местные КГБ и Белый дом и освободили экс-президента Атамбаева

Протестующие в Кыргызстане захватили местные КГБ и Белый дом и освободили экс-президента Атамбаева10
- 6.10.2020, 7:40
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Силовики, охранявшие правительственные здания, вышли с поднятыми руками и сказали, что они с народом.
5 октября в Бишкеке прошли акции протеста несогласных с результатами парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане в воскресенье. Протесты переросли в стычки с силовиками, были применены спецсредства для разгона. Ночью митингующие вошли на территорию парламента. Об этом с места событий сообщают корреспонденты (ТАСС ), РИА Новости, 24.kg.
Из 16 участвовавших партий в парламент смогли попасть только четыре. Лидеры 12 не преодолевших семипроцентный порог партий потребовали от ЦИК Кыргызстана аннулировать результаты голосования.
Днем в понедельник сторонники не попавших в Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) партий вышли на площади Ала-Тоо. По данным местных СМИ, там собралось несколько тысяч человек. Протест продолжился и ночью.
Поначалу силовики наблюдали за происходящим. Когда протестующие попытались попасть на территорию парламента и сломали железные ворота, начался разгон.
СМИ пишут о стычках с силовиками, протестующие закидывали их камнями. К ночи протестующие стали строить баррикады, сообщалось об использовании «коктейля Молотова». Очевидцы сообщают, что в результате столкновений сгорела одна патрульная машина, а митингующие захватили пожарную машину. Главврач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов рассказал, что разбито 6 машин скорой помощи.
После трех часов ночи по местному времени (после полуночи по минскому) протестующие прорвались на территорию Белого дома, где находится парламент Кыргызстана и администрация президента.
В здании парламента никого из сотрудников или депутатов в этот момент не было.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на 6 октября назначил встречу с лидерами всех 16 партий, которые приняли участие в парламентских выборах. По словам пресс-секретаря президента, Жээнбеков покинул здание администрации за несколько часов до того, как туда ворвались митингующие.
Часть митингующих прорвались в здание СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Там находился экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
Силовики, охраняющие ГКНБ, сами вышли с поднятыми руками и сказали, что они с народом. После переговоров с руководством госкомитета экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который находился в СИЗО ГКНБ с августа 2019 года, был освобожден. Это произошло около 4:30 утра по местному времени. Пресс-секретарь Атамбаева Кундуз Жолдубаева подтвердила, что он на свободе.
Протестующие освободили из СИЗО экс-президента Кыргызстана Атамбаева. В июне он был приговорен к 11 годам тюрьмы за участие в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева pic.twitter.com/4usmET4bvq— Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) October 6, 2020
Протестующие освободили из СИЗО экс-президента Кыргызстана Атамбаева. В июне он был приговорен к 11 годам тюрьмы за участие в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Позже из колоний были освобождены также экс-депутат Садыр Жапаров и бывший премьер-министр Сапар Исаков, приговоренный в июне к 18 годам тюрьмы.
Общественный телеканал КТРК тоже перешел под контроль участников протестов. В эфире они просят не устраивать мародерства в Бишкеке.