закрыть
6 октября 2020, вторник, 8:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Протестующие в Кыргызстане захватили местные КГБ и Белый дом и освободили экс-президента Атамбаева

10
  • 6.10.2020, 7:40
  • 5,796
Протестующие в Кыргызстане захватили местные КГБ и Белый дом и освободили экс-президента Атамбаева
Фото: Reuters

Силовики, охранявшие правительственные здания, вышли с поднятыми руками и сказали, что они с народом.

5 октября в Бишкеке прошли акции протеста несогласных с результатами парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане в воскресенье. Протесты переросли в стычки с силовиками, были применены спецсредства для разгона. Ночью митингующие вошли на территорию парламента. Об этом с места событий сообщают корреспонденты (ТАСС ), РИА Новости, 24.kg.

Из 16 участвовавших партий в парламент смогли попасть только четыре. Лидеры 12 не преодолевших семипроцентный порог партий потребовали от ЦИК Кыргызстана аннулировать результаты голосования.

Днем в понедельник сторонники не попавших в Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) партий вышли на площади Ала-Тоо. По данным местных СМИ, там собралось несколько тысяч человек. Протест продолжился и ночью.

Поначалу силовики наблюдали за происходящим. Когда протестующие попытались попасть на территорию парламента и сломали железные ворота, начался разгон.

СМИ пишут о стычках с силовиками, протестующие закидывали их камнями. К ночи протестующие стали строить баррикады, сообщалось об использовании «коктейля Молотова». Очевидцы сообщают, что в результате столкновений сгорела одна патрульная машина, а митингующие захватили пожарную машину. Главврач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов рассказал, что разбито 6 машин скорой помощи.

После трех часов ночи по местному времени (после полуночи по минскому) протестующие прорвались на территорию Белого дома, где находится парламент Кыргызстана и администрация президента.

В здании парламента никого из сотрудников или депутатов в этот момент не было.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на 6 октября назначил встречу с лидерами всех 16 партий, которые приняли участие в парламентских выборах. По словам пресс-секретаря президента, Жээнбеков покинул здание администрации за несколько часов до того, как туда ворвались митингующие.

Часть митингующих прорвались в здание СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Там находился экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Силовики, охраняющие ГКНБ, сами вышли с поднятыми руками и сказали, что они с народом. После переговоров с руководством госкомитета экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который находился в СИЗО ГКНБ с августа 2019 года, был освобожден. Это произошло около 4:30 утра по местному времени. Пресс-секретарь Атамбаева Кундуз Жолдубаева подтвердила, что он на свободе.

Протестующие освободили из СИЗО экс-президента Кыргызстана Атамбаева. В июне он был приговорен к 11 годам тюрьмы за участие в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Позже из колоний были освобождены также экс-депутат Садыр Жапаров и бывший премьер-министр Сапар Исаков, приговоренный в июне к 18 годам тюрьмы.

Общественный телеканал КТРК тоже перешел под контроль участников протестов. В эфире они просят не устраивать мародерства в Бишкеке.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: RFE/RL
Фото: RFE/RL
Фото: RFE/RL
Фото: RFE/RL
Фото: RFE/RL
Фото: RFE/RL
Фото: RFE/RL
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип