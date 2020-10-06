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СМИ: Посла Беларуси в Латвии отозвали из-за признания поражения Лукашенко

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  • 6.10.2020, 10:11
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СМИ: Посла Беларуси в Латвии отозвали из-за признания поражения Лукашенко

Василий Маркович заявил о поражении диктатора на встрече белорусского общества.

Бывший посол Беларуси в Латвии Василий Маркович был уволен со своего поста и лишен дипломатического ранга из-за того, что на встрече белорусского сообщества заявил о победе на президентских выборах Светланы Тихановской, сообщает латвийское издание DELFI.

«После президентских выборов Василий Маркович внезапно появился на встрече белорусского общества и подтвердил, что «в Латвии Тихановская победила», — сообщает издание.

Василий Маркович стал послом Беларуси в Латвии в 2018 году. Все это время он работал над подготовкой визита Александра Лукашенко в Латвию, который сначала отложили из-за пандемии, после президентских выборов и вовсе отменили, а самому Александру Лукашенко запретили въезд на территорию Латвии.

16 сентября Александр Лукашенко своим указом освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

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