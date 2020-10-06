Протестующие взяли штурмом здание МВД Кыргызстана

Протестующие взяли штурмом здание МВД Кыргызстана13
- 6.10.2020, 10:50
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Теперь демонстранты идут в сторону здания Государственного комитета национальной безопасности.
Митингующие в Бишкеке захватили Министерство внутренних дел Кыргызстана. Внутри здания произошла стычка между протестующими и и.о. министра Курсаном Асановым.
Часть протестующих направилась в сторону Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, сообщает vesti.kg.
В ночь с 5 на 6 сентября протестующие в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома и взяли его под контроль. Они сломали ворота Госкомитета Нацбезопасности страны и зашли на его территорию. После переговоров протестующие освободили бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет, и бывшего депутата Садыра Жапарова.
Накануне в стране состоялись выборы в парламент, явка составила 56,5%. Преодолеть семипроцентный барьер удалось лишь четырем партиям, три из которых — проправительственные. Всего на выборах были представлены 16 политических объединений, оппозиция сообщает о масштабных фальсификациях и требует пересмотра результатов.