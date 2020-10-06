ЦИК признала недействительными итоги выборов парламента Кыргызстана 5 6.10.2020, 11:39

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фото: liter.kz

Протесты продолжаются.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными выборы парламента страны. Напомним, после объявления результатов выборов в стране начались протесты в Бишкеке и других городах. Протесты переросли в стычки с силовиками, были применены спецсредства для разгона. Ночью митингующие вошли на территорию парламента.

Протестующие освободили из СИЗО экс-президента Кыргызстана Атамбаева. В июне он был приговорен к 11 годам тюрьмы за участие в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева..

Позже из колоний были освобождены также экс-депутат Садыр Жапаров и бывший премьер-министр Сапар Исаков, приговоренный в июне к 18 годам тюрьмы.

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