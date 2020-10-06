Экс-президент Кыргызстана Атамбаев переведен под домашний арест 6 6.10.2020, 14:12

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Алмазбек Атамбаев

Из СИЗО его освободили протестующие.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, проходящий главным фигурантом по делу о беспорядках в селе Кой-Таш в августе 2019 года, переведен из-под стражи под домашний арест. Такое решение об изменении меры пресечения принял суд Первомайского района Бишкека во вторник, 6 октября, пишет "Немецкая волна".

В июне Атамбаев был признан виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.Председатель Государственной службы исполнения наказания Кыргызстана Калыбек Качкыналиев получил по этому же делу два года лишения свободы. Суд также принял решение о конфискации имущества Атамбаева и лишении его государственных званий и наград.

4 октября в Кыргызстана прошли выборы в парламент, после объявления результата которых в стране вспыхнули протесты. В них участвуют, в частности, сторонники Социал-демократической партии Кыргызстана, поддерживающей Атамбаева. Они также требовали его освобождения из СИЗО. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии решила признать итоги парламентских выборов в республике недействительными.

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