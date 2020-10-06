закрыть
6 октября 2020, вторник, 16:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-президент Кыргызстана Атамбаев переведен под домашний арест

6
  • 6.10.2020, 14:12
  • 4,477
Экс-президент Кыргызстана Атамбаев переведен под домашний арест
Алмазбек Атамбаев

Из СИЗО его освободили протестующие.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, проходящий главным фигурантом по делу о беспорядках в селе Кой-Таш в августе 2019 года, переведен из-под стражи под домашний арест. Такое решение об изменении меры пресечения принял суд Первомайского района Бишкека во вторник, 6 октября, пишет "Немецкая волна".

В июне Атамбаев был признан виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.Председатель Государственной службы исполнения наказания Кыргызстана Калыбек Качкыналиев получил по этому же делу два года лишения свободы. Суд также принял решение о конфискации имущества Атамбаева и лишении его государственных званий и наград.

4 октября в Кыргызстана прошли выборы в парламент, после объявления результата которых в стране вспыхнули протесты. В них участвуют, в частности, сторонники Социал-демократической партии Кыргызстана, поддерживающей Атамбаева. Они также требовали его освобождения из СИЗО. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии решила признать итоги парламентских выборов в республике недействительными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип