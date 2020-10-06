Представительство ЕС в Беларуси поддержало польских и литовских дипломатов 6.10.2020, 14:27

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Фотофакт.

Представительство ЕС в Беларуси поддержало польских и литовских дипломатов. Напомним, белорусские власти потребовали сократить присутствие дипломатов Польши и Литвы в нашей стране. Cегодня Представительство ЕС в Беларуси опубликовало фото с польскими и литовскими флагами.

Отметим, что часть послов стран ЕС, аккредитованных в Беларуси, будут отозваны для консультаций. Они сделают это в знак солидарности с послами Литвы и Польши.

Накануне нашу страну покинули посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас.

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