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В Кыргызстане должны назначить новые парламентские выборы

  • 6.10.2020, 16:16
В Кыргызстане должны назначить новые парламентские выборы

Повторное голосование должно состояться в течение 60 дней с момента утверждения даты.

В Кыргызстане должны состояться новые парламентские выборы, дату который определят в течение следующих двух недель. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Абдижапар Бекматов, сообщает издание Kabar.kg.

Срок выборов будет сокращено на треть, поскольку они будут проводиться уже во второй раз.

"Те есть, если раньше ЦИК должен был провести выборы в течение 90 дней, то теперь цифры сократились до 60 дней", - цитирует издание слова чиновника.

После объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана несколько оппозиционных партий заявили о непризнании результаты из-за массовых нарушений и фальсификаций во время избирательного процесса.

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