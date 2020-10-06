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«Кибер-партизаны» собираются ударить по белорусским банкам

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  • 6.10.2020, 17:55
  • 10,707
«Кибер-партизаны» собираются ударить по белорусским банкам

Они призывают белорусов снимать деньги со счетов.

«Кибер-партизаны» распространили сообщение, в котором предупреждают граждан о внедрении вредоносного ПО в банковскую систему страны. Приводим текст сообщения:

- Уважаемые граждане Беларуси!

Все это время «синяя команда» трудилась над вредоносным ПО для банковских систем, как Вы уже догадались, это троян, который рассчитан на массовое внедрение в банкоматы.

Рекомендации:

До конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников.

Обналичить банковские карты.

Отозвать депозиты со счетов государственных банков.

Незамедлительно.

До 17:00 этой пятницы со стороны кибер партизан угрозы для банковской системы нет.

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