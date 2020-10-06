«Кибер-партизаны» собираются ударить по белорусским банкам

«Кибер-партизаны» собираются ударить по белорусским банкам16
- 6.10.2020, 17:55
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Они призывают белорусов снимать деньги со счетов.
«Кибер-партизаны» распространили сообщение, в котором предупреждают граждан о внедрении вредоносного ПО в банковскую систему страны. Приводим текст сообщения:
- Уважаемые граждане Беларуси!
Все это время «синяя команда» трудилась над вредоносным ПО для банковских систем, как Вы уже догадались, это троян, который рассчитан на массовое внедрение в банкоматы.
Рекомендации:
До конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников.
Обналичить банковские карты.
Отозвать депозиты со счетов государственных банков.
Незамедлительно.
До 17:00 этой пятницы со стороны кибер партизан угрозы для банковской системы нет.