Ученые обнаружили в Африке алмазы внеземного происхождения 2 6.10.2020, 18:53

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Фото: pixabay.com

Их нашли в обломках небесных тел.

Геофизики, представляющие Университет Гете, нашли в Африке крупнейшие внеземные алмазы, которые были выявлены внутри метеоритов. Согласно утверждение экспертов, минерал образовался во время развития Солнечной системы, пишет lenta.ua.

Прежде чем алмазы сформировались, произошло столкновение двух планет малого размера или протопланет с огромными астероидами, отмечают научные сотрудники. Новая информация, полученная специалистами, опровергает ранние гипотезы об образовании минерала внутри планет, которые имеют размеры, аналогичный Земле. Вокруг Голубой планеты имеется пояс астероидов, в котором вращается примерно 10 млн метеоритов. Они способны входить в атмосферу Земли и сгорать не до конца. Благодаря этому эксперты могут изучить их.

Итоги данного анализа позволяют узнать больше подробностей о планетах. Существует особенный тип метеоритов, имеющих название уреилиты - это обломки небесных тел. Они являются уникальными, поскольку в них содержится много углерода. Алмазы, найденные в них, имеют размеры больше 0,1 мм и научные сотрудники полагают, что они произошли не во время удара метеоритов о Голубую планету. Если бы это случилось на самом деле, то метеориты исчезли бы.

Специалисты исследовали уреилиты, которые были выявлены в Марокко и Судане. В них обнаружили алмазы, большое количество гнёзд и нанографит. В алмазах выявлены слои лондсдалита, являющегося особой модификацией минерала, возникающей лишь при высоком давлении. Они обладают признаками мощного ударного давления.

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